The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

লাইফস্টাইল

উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ করতে করণীয় কী?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বর্তমান ব্যস্ত এবং অনিয়মিত জীবনযাপনের কারণে উচ্চ রক্তচাপ বা হাই প্রেসার একটি সাধারণ তবে মারাত্মক স্বাস্থ্যসমস্যায় পরিণত হয়েছে।

উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ করতে করণীয় কী? 1

অনেক সময় উপসর্গ না থাকলেও নীরবে শরীরের ভেতরে ক্ষতি করতে থাকে এই রোগ। হাই প্রেসার হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনি সমস্যা ও চোখের জটিলতার ঝুঁকি বাড়ায়। তবে সচেতন জীবনযাপন এবং কিছু নিয়ম মেনে চললে হাই প্রেসার সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিদিনের খাবারে লবণের পরিমাণ কমাতে হবে। অতিরিক্ত লবণ শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বাড়িয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফাস্টফুড, চিপস ও অতিরিক্ত ঝাল-ভাজা খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো। এর পরিবর্তে শাকসবজি, ফলমূল, ডাল, লো-ফ্যাট দুধ ও আঁশযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া উচিত। কলা, কমলা, শসা এবং টমেটোর মতো পটাশিয়ামসমৃদ্ধ খাবার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

নিয়মিত শরীরচর্চা হাই প্রেসার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট brisk হাঁটা, দৌড়ানো, সাইকেল চালানো বা হালকা ব্যায়াম করলে রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। নিয়মিত ব্যায়াম হৃদযন্ত্রকে শক্তিশালী করে এবং অতিরিক্ত ওজন কমাতে সাহায্য করে, যা হাই প্রেসারের অন্যতম কারণ।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতা রক্তচাপ বৃদ্ধির প্রধান ঝুঁকিপূর্ণ কারণ। স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য এবং ব্যায়ামের মাধ্যমে আদর্শ ওজন বজায় রাখলে হাই প্রেসারের আশঙ্কা অনেকটাই কমে যায়।

মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ ও উদ্বেগ রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। তাই পর্যাপ্ত ঘুম, ধ্যান, নামাজ, যোগব্যায়াম বা পছন্দের কাজের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখা দরকার। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোও মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

ধূমপান এবং অতিরিক্ত অ্যালকোহল গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। ধূমপান রক্তনালিকে সংকুচিত করে এবং রক্তচাপ বাড়ায়। একইভাবে অতিরিক্ত মদ্যপান হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করে ও রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। তাই সুস্থ থাকতে এসব অভ্যাস পরিত্যাগ করা প্রয়োজন।

নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় উপসর্গ না থাকলেও হাই প্রেসার থাকতে পারে। নিয়মিত পরীক্ষা করলে আগেভাগেই সমস্যা ধরা পড়ে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।

সচেতন জীবনযাপন, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হাই প্রেসার সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। নিজের যত্ন নিলেই সুস্থ এবং দীর্ঘ জীবন নিশ্চিত করা সম্ভব।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

শিশুদের নিউমোনিয়া হলে করণীয় জেনে নিন

শিশু প্রায় সময় ক্লান্ত অনুভব করলে করণীয়

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

