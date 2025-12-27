The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

তথ্য প্রযুক্তি

একাধিক অ্যাকাউন্টে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার কেনো নিরাপত্তাঝুঁকি

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ মনে রাখার সুবিধার জন্য অনেকেই বিভিন্ন মাধ্যম বা প্ল্যাটফর্মে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে থাকেন। তবে এই অভ্যাসই হতে পারে ভয়াবহ নিরাপত্তাঝুঁকির একটি কারণ।

একাধিক অ্যাকাউন্টে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার কেনো নিরাপত্তাঝুঁকি 1

প্রযুক্তিবিশেষজ্ঞদের মতে, এই অভ্যাস ব্যবহারকারীর ডিজিটাল নিরাপত্তাকেও মারাত্মক ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে। সব প্ল্যাটফর্মে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহারের বেশ কয়েকটি নিরাপত্তাঝুঁকি সম্পর্কে আজ জেনে নিন।

অ্যাকাউন্টে ত্রুটি হলে অন্য অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা বিঘ্নের আশঙ্কা

কোনো একটি অ্যাপ কিংবা অনলাইন সেবার নিরাপত্তাব্যবস্থায় ত্রুটি হলেই কিংবা পাসওয়ার্ড ফাঁস হলে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহারের কারণে সাইবার অপরাধীরা খুব সহজেই অন্যান্য অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারে। যে কারণে ব্যবহারকারীদের অজান্তেই তাদের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে সাইবার অপরাধীরা।

ই-মেইল অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ

ই–মেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার পেলে হামলাকারীরা অন্যান্য সেবার পাসওয়ার্ডও পুনরুদ্ধারের সুযোগ পায়। যে কারণে ধাপে ধাপে ব্যবহারকারীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, কেনাকাটা কিংবা আর্থিক সেবার নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়।

আর্থিক লেনদেন এবং ব্যক্তিগত তথ্য ঝুঁকি

অনলাইনে কেনাকাটা কিংবা ব্যাংকিং সেবায় একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করলে অননুমোদিত লেনদেন, আর্থিক তথ্য ফাঁস বা অর্থ আত্মসাতের সম্ভাবনাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।

ফাঁস হওয়া পাসওয়ার্ডের অপব্যবহার

সাইবার অপরাধীরা সাধারণ স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির মাধ্যমে ফাঁস হওয়া পাসওয়ার্ড বিভিন্ন জনপ্রিয় সাইটে পরীক্ষা করে থাকে। যে কারণে একই পাসওয়ার্ড থাকলে অল্প সময়ের মধ্যেই একাধিক অ্যাকাউন্টও আক্রান্ত হতে পারে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতারণা ঝুঁকি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট দখল হয়ে গেলে ভুয়া পরিচয়ে বার্তা পাঠানো, পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রতারণা কিংবা অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে।

অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধারে সমস্যা

একাধিক অ্যাকাউন্ট একসঙ্গে আক্রান্ত হলে সেগুলো পুনরুদ্ধার করতে বাড়তি সময় এবং সতর্কতার প্রয়োজন হয়। যে কারণে অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধারেও সমস্যা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পড়তে পারে বিপদে

ব্যক্তিগত এবং অফিসের কাজে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহারের কারণে ব্যক্তিগত কোনো নিরাপত্তাত্রুটি থেকেই কর্মস্থলের ই-মেইল, গুরুত্বপূর্ণ নথি বা অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশের ঝুঁকিও তৈরি হয়। তথ্যসূত্র: টেকলুসিভ।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

জানেন কি?

‘কি-বোর্ড এবং মাউস ব্যবহার এক সময় অবিশ্বাস্য ঠেকবে’

কর্মীদের চ্যাটজিপিটি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দিলো মাইক্রোসফট

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
তথ্য প্রযুক্তি

গুগল এবার অব্যবহৃত জিমেইল অ্যাকাউন্ট মুছে দেবে

তথ্য প্রযুক্তি

ইমো অ্যাকাউন্ট হবে আরও নিরাপদ ও সুরক্ষিত

তথ্য প্রযুক্তি

জিমেইলের ভুলে যাওয়া পাসওয়ার্ড পুনরুদ্ধার করার উপায়

তথ্য প্রযুক্তি

যে সকল কারণে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্লক হতে পারে!

Loading...
More Stories

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করা অনার এক্স৯ডি বাজারে আসছে

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম রোবট: মানবদেহের রক্তপ্রবাহে উপকারে আসবে

শনি গ্রহের বৃহত্তম চাঁদ টাইটানে প্রাণের অস্তিত্বের ইঙ্গিত…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali