এই শীতে ঠাণ্ডা হতে নিজেকে রক্ষা করতে যা করবেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শীতকাল এলেই ঠাণ্ডাজনিত নানা সমস্যা দেখা দেয়। সর্দি, কাশি, জ্বর, গলা ব্যথা কিংবা শ্বাসকষ্ট- এসব সমস্যা এই মৌসুমে বেশি হয়।
বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক এবং দুর্বল রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ শীতের ঠাণ্ডায় বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। তাই শীতে নিজেকে সুস্থ রাখতে ও ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে কিছু সতর্কতা ও স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।
শীতের সময় শরীর উষ্ণ রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাইরে বের হলে পর্যাপ্ত গরম কাপড় পরা উচিত। মাথা, কান, গলা ও পা ভালোভাবে ঢেকে রাখা দরকার, কারণ শরীরের এই অংশগুলো দিয়ে দ্রুত ঠাণ্ডা প্রবেশ করে। সকালে বা রাতে কুয়াশা ও ঠাণ্ডা বাতাস বেশি থাকলে অপ্রয়োজনে বাইরে যাওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো। ঘরে থাকলেও হালকা গরম পোশাক পরা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কম্বল ব্যবহার করা উচিত।
খাদ্যাভ্যাস শীতকালীন সুস্থতায় বড় ভূমিকা রাখে। এ সময় গরম ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার যেমন- লেবু, কমলা, আমলকি ও পেয়ারা রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। আদা, রসুন, কালোজিরা ও মধু শীতজনিত সংক্রমণ প্রতিরোধে উপকারী। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করাও জরুরি, কারণ শীতে তৃষ্ণা কম লাগলেও শরীরে পানিশূন্যতা হতে পারে।
ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ঠাণ্ডা ও সংক্রমণ এড়াতে সহায়ক। নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস রাখতে হবে, বিশেষ করে বাইরে থেকে এসে ও খাবার আগে। সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি থাকলে মাস্ক ব্যবহার করা ভালো। হাঁচি বা কাশির সময় টিস্যু বা রুমাল ব্যবহার করা উচিত, যাতে জীবাণু ছড়াতে না পারে।
শীতকালে গোসলের ক্ষেত্রেও সতর্কতা প্রয়োজন। খুব ভোরে বা গভীর রাতে গোসল না করাই ভালো। কুসুম গরম পানি ব্যবহার করলে শরীর ঠাণ্ডা লাগা থেকে রক্ষা পায়। গোসলের পর দ্রুত শরীর ভালোভাবে মুছে গরম কাপড় পরতে হবে। ভেজা কাপড় পরে দীর্ঘক্ষণ থাকা উচিত নয়।
পর্যাপ্ত ঘুম ও নিয়মিত হালকা ব্যায়াম শীতকালীন সুস্থতায় সহায়ক। প্রতিদিন অন্তত ৭–৮ ঘণ্টা ঘুম শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সকালের হালকা রোদে হাঁটা বা ব্যায়াম করলে শরীর উষ্ণ থাকে এবং ভিটামিন ডি পাওয়া যায়, যা সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে।
শীতের ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সচেতনতা ও নিয়মিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়। সঠিক পোশাক, পুষ্টিকর খাবার, পরিচ্ছন্নতা এবং সুস্থ জীবনযাপনের মাধ্যমে সহজেই শীতকাল সুস্থ ও নিরাপদভাবে কাটানো সম্ভব।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org