ঠোঁট ফাটার হাত থেকে যেভাবে এই শীতে রক্ষা পাবেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শীতের আগমনে আবহাওয়ার আর্দ্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। ঠান্ডা বাতাস ও শুষ্ক পরিবেশের কারণে শরীরের অন্যান্য অংশের মতো ঠোঁটও দ্রুত শুকিয়ে পড়ে।
যেহেতু ঠোঁটে তেল গ্রন্থি নেই, তাই শীতে ঠোঁট ফাটার সমস্যা আরও প্রকট হয়। অনেকের ঠোঁট চিরে যায়, জ্বালা করে, এমনকি রক্তপাতও হতে পারে। তাই এ সময়ে ঠোঁটের বিশেষ যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সামান্য সচেতনতা এবং নিয়মিত যত্নেই শীতকালে ঠোঁট ফাটা থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়।
নিয়মিত ময়েশ্চারাইজিং ঠোঁটকে সুস্থ রাখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শীতে দিনে কয়েকবার লিপ বাম ব্যবহার করা উচিত। লিপ বাম বাছাই করার সময় খেয়াল রাখতে হবে এতে যাতে ভিটামিন ই, গ্লিসারিন, শিয়া বাটার, নারকেল তেল বা মোম থাকে। এগুলো ঠোঁটকে নরম রাখে এবং আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। পেট্রোলিয়াম জেলিও শীতে ঠোঁট ফাটা রোধে অত্যন্ত কার্যকর।
অনেকেই ঠোঁট শুকিয়ে গেলে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাতে চান, যা আসলে সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। লালারস দ্রুত শুকিয়ে গিয়ে ঠোঁটে আরও শুষ্কতা তৈরি করে। এ কারণে কখনোই ঠোঁট চাটার অভ্যাস করা উচিত নয়। বরং যখনই ঠোঁট টানটান লাগবে, সঙ্গে থাকা লিপ বাম ব্যবহার করা উচিত।
শীতের শুষ্ক বাতাস ঠোঁটে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। তাই ঘরের ভেতর হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করলে বাতাসে আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং ঠোঁট কম শুকায়। বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর সময় ঘরে হিউমিডিফায়ার চালু রাখলে ঠোঁট ফাটার সমস্যা অনেকটাই কমে যায়।
ঠোঁট ফাটা প্রতিরোধে নিয়মিত পানি পান খুবই জরুরি। শীতে তৃষ্ণা কম লাগে বলে পানি খাওয়ার পরিমাণ অনেকেরই কমে যায়, যা দেহে পানিশূন্যতা তৈরি করে এবং ঠোঁট শুকিয়ে যায়। প্রতিদিন ৬–৮ গ্লাস পানি পান করলে ঠোঁটের আর্দ্রতা স্বাভাবিক থাকে।
এ ছাড়াও শীতকালে অনেকেই গরম চা–কফি বেশি পান করেন, যা শরীরকে ডিহাইড্রেট করতে পারে। তাই অতিরিক্ত চা–কফি কমিয়ে পানি বা ফলের রস খাওয়া ভালো।
ঠোঁটের মৃত কোষ দূর করতে সপ্তাহে ১–২ বার হালকা স্ক্রাবিং করা যেতে পারে। ঘরে তৈরি স্ক্রাব হিসেবে চিনি ও মধুর মিশ্রণ ব্যবহার করা কার্যকর। তবে খুব বেশি ঘষাঘষি করা যাবে না, এতে ঠোঁট আরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
বাহিরে বের হলে সানস্ক্রিনযুক্ত লিপ বাম ব্যবহার জরুরি। অনেকেই মনে করেন শীতে রোদ কম, তাই সানস্ক্রিনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু অতিবেগুনি রশ্মি ঠোঁটকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
শীতে ঠোঁট ফাটা রোধে প্রয়োজন নিয়মিত যত্ন, পর্যাপ্ত পানি পান ও উপযুক্ত লিপ কেয়ার। সামান্য সচেতনতাই পারে ঠোঁটকে রক্ষা করতে।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org