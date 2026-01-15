The Dhaka Times
redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

লবঙ্গের রয়েছে অনেক গুণ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ রান্নাঘরের পরিচিত সুগন্ধি মসলা লবঙ্গ শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ানোর উপাদান নয়, বরং এটি একটি শক্তিশালী প্রাকৃতিক ওষুধ হিসেবেও বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আয়ুর্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসায় লবঙ্গের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আধুনিক গবেষণায়ও প্রমাণ মিলেছে যে লবঙ্গে থাকা নানা সক্রিয় উপাদান শরীরকে বহু রোগ থেকে সুরক্ষা দিতে পারে।

লবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা শরীরের কোষকে ক্ষতিকর ফ্রি র‌্যাডিক্যালের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এতে থাকা ইউজেনল নামের উপাদান শক্তিশালী অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ও ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে। তাই দাঁতের ব্যথা, মাথাব্যথা বা পেশির ব্যথায় লবঙ্গের তেল বা লবঙ্গ চিবানো দ্রুত আরাম দিতে পারে।

দাঁত এবং মুখের যত্নে লবঙ্গের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লবঙ্গ প্রাকৃতিকভাবে জীবাণুনাশক হওয়ায় মুখের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং দুর্গন্ধ দূর করে। নিয়মিত লবঙ্গ বা লবঙ্গের তেল ব্যবহার করলে দাঁতের ক্ষয়, মাড়ির প্রদাহ ও মুখের ঘা কমে যায়। অনেক টুথপেস্ট ও মাউথওয়াশে লবঙ্গের নির্যাস ব্যবহৃত হয় এর কার্যকারিতার কারণে।

হজম শক্তি বাড়াতেও লবঙ্গ উপকারী। লবঙ্গ পাকস্থলীর গ্যাস কমায়, বমিভাব দূর করে এবং হজম এনজাইমের কার্যকারিতা বাড়ায়। খাবার পর একটি লবঙ্গ চিবালে অম্বল ও পেট ফাঁপা কমে। এছাড়া ডায়রিয়া বা পেটের সংক্রমণেও লবঙ্গের ক্বাথ উপকার দেয়।

শ্বাসযন্ত্রের সমস্যায় লবঙ্গ খুব কার্যকর। সর্দি, কাশি, হাঁপানি বা গলা ব্যথায় লবঙ্গের উষ্ণ গুণ কফ গলাতে সাহায্য করে এবং শ্বাসনালীর প্রদাহ কমায়। লবঙ্গ দিয়ে তৈরি চা বা গরম পানিতে লবঙ্গ ফোটানো পানি পান করলে শ্বাস নিতে স্বস্তি পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও লবঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে থাকা ভিটামিন সি এবং অন্যান্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করে, ফলে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ঝুঁকি কমে। বিশেষ করে মৌসুমি জ্বর বা ঠান্ডাজনিত অসুস্থতা থেকে বাঁচতে লবঙ্গ সহায়ক।

ত্বক ও চুলের যত্নেও লবঙ্গের ব্যবহার রয়েছে। লবঙ্গের অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণ ত্বকের ব্রণ এবং ফুসকুড়ি কমাতে সাহায্য করে। মাথার ত্বকে লবঙ্গের পানি ব্যবহার করলে খুশকি কমে এবং চুলের গোড়া শক্ত হয়।

সব মিলিয়ে বলা যায়, লবঙ্গ শুধু রান্নার মসলা নয়, এটি একটি প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যরক্ষক। নিয়মিত এবং পরিমিতভাবে লবঙ্গ ব্যবহার করলে শরীর সুস্থ থাকে, নানা রোগ থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

লবঙ্গ চিবালে কী কী উপকার পাওয়া যাবে?

খালি পেটে প্রতিদিন ২-৩টি লবঙ্গ চিবোলে যে রোগগুলো থাকবে না

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

