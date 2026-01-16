The Dhaka Times
লাইফস্টাইল

জরায়ুমুখের ক্যান্সার রোধে করণীয় কী?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ মহিলাদের স্তন ক্যানসারের মতো জরায়ুমুখের ক্যান্সারের ঝুঁকিও প্রবল থাকে। এই ক্যানসার মূলত হিউমান প্যাপিলোমা ভাইরাসের (এইপিভি) কারণে হয়ে থাকে।

যদিও প্রতিটি ক্যান্সার সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধযোগ্য নয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে সঠিক জীবনযাপন ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করলে এর ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে পেয়ে থাকেন কিছু স্পষ্ট কারণ ও প্রতিরোধমূলক উপায়, যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করলে জরায়ুমুখের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপন

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফল ও সবজি, ভিটামিন-সি-সমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খেলে টিস্যুগুলো স্থিতিশীল থাকে এবং ক্যান্সারের কোষীয় পরিবর্তন কম হয়। একটি সামগ্রিক স্বাস্থ্যকর খাদ্য, পর্যাপ্ত পানি, সঠিক ঘুম ও নিয়মিত ব্যায়াম শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস করে। এছাড়া একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে যে মুখের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং periodontal (মাড়ির) রোগ প্রতিরোধ করাও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

কোন বয়সের মধ্যে টিকা নিতে হবে

কিশোরী বয়স থেকেই এই টিকা নেওয়া সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ বলে মনে করেন চিকিৎসকরা। ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে ২টি ডোজ় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। যাদের বয়স ১৫ বছর ছাড়িয়ে গিয়েছে, তারা ৩টি ডোজ় নিতে পারেন।

HPV সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিরাপদ যৌনাচার

মানব প্যাপিলোমাভাইরাস (HPV) সংক্রমণও কিছু ক্ষেত্রে জরায়ুমুখ বা ওরাল – বা গলার ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। সুরক্ষিত যৌনমিলন, কম যৌন অংশীদার ও HPV টিকা নেয়া ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

অতিরিক্ত সূর্যালোক ও অন্যান্য ঝুঁকি কমানো

ঠোঁটের ক্যান্সারের জন্য দীর্ঘ সময় সূর্যালোকের সংস্পর্শও একটি ঝুঁকি। সানস্ক্রিন, ছাতা ও টুপি ব্যবহার করে এই ঝুঁকি কমানো যায়।

সমষ্টিগতভাবে দেখা গেছে, জীবনধারা পরিবর্তন ও সচেতন স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করলে জরায়ুমুখের ক্যান্সারের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। সচেতনতা, সঠিক তথ্য এবং নিয়মিত চিকিৎসা পরীক্ষাই হলো এই মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। এই রোগের টিকাও রয়েছে। তাই আপনি সময় থাকতে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

কোন লক্ষণ দেখে বুঝবেন জরায়ুমুখের ক্যান্সার হয়েছে?

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

