করোনা নিয়ন্ত্রণে চীনের পদক্ষেপ: হুবেই প্রদেশ অবরুদ্ধ ঘোষণা

আন্তর্জাতিক খবর করোনা নিয়ন্ত্রণে চীনের পদক্ষেপ: হুবেই প্রদেশ অবরুদ্ধ ঘোষণা অন্তত ৫ কোটি ৮০ লাখ বাসিন্দা বিশেষ অনুমতি ছাড়া বাইরে যেতে পারবে না

A security guard stands outside the Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan on January 24, 2020 - The death toll in China's viral outbreak has risen to 25, with the number of confirmed cases also leaping to 830, the national health commission said. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)