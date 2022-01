হোয়াটসঅ্যাপ-এ বিপজ্জনক মেসেজে হতে পারে মারাত্মক বিপদ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সম্প্রতি প্রতারকদের অন্যতম টার্গেটে পরিণত হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ। ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিয়ে শুরু হয় ব্ল্যাকমেইল ও চাওয়া হয় টাকাও। অনেকেই বুঝতেই পারেন না তারা প্রতারকদের ফাঁদে পড়েছেন।

এছাড়াও Sorry, Who are you মেসেজের মাধ্যমেও চলে ব্ল্যাকমেইলিং এর মতো ঘটনা। তবে কীভাবে প্রতারণার জাল তৈরি করে প্রতারকরা? আজ বিষয়টি জেনে নিন:

Sorry, Who Are you মেসেজ আসলে কী?

হঠাৎ করেই আপনি একদিন দেখলেন আপনার ফোনে একটি মেসেজ এসেছে অপরিচিত একটি নম্বর থেকে। সেখানে লেখা Sorry, Who are you? আপনি হয়তো কিছু বুঝতে না পেরেই কোনও কিছু রিপ্লাই করে দিলেন। অমনি আপনি প্রতারকদের খপ্পরে চলে গেলেন। তারপর নিজের কাজ শুরু করে দেবে প্রতারকরা।

কীভাবে তৈরি করে প্রতারকরা এই জাল?

WA Beta info এই বিষয়ে বলেছে , প্রতারকরা এক বিশেষ ধরনের VOIP ব্যবহার করে থাকে। তারা আসল নম্বর লুকিয়ে রাখে। মেসেজের রিপ্লাইয়ে যে নম্বরটি দেখা যায় তা সম্পূর্ণই ভুয়া।

আপনি কোনও একটি রিপ্লাই দিলেই প্রতারকরা আপনাকে তখন বলবে, ‘‘আপনার নম্বরটি আমার কনট্যাক্ট লিস্টে ছিল তাই জানার চেষ্টা করছিলাম আপনি আসলে কে।’’ তারপর একের পর এক কথা বাড়তে থাকবে। তারপর আপনার কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে তারা।

পরবর্তীতে কী ঘটবে?

এরা পরিচয় বাড়িয়ে আপনার কিংবা আপনার পরিবারের কোনও ছবি সংগ্রহ করবে। তারপর সেই ছবি এডিট করে কোনও ওয়েবসাইটে ছাড়ার ভয়ও দেখাবে এবং টাকা দাবি করে বসবে তারা। টাকা না দিলেই বাড়তে থাকবে বিপদ। এমনকী টাকা দিলেও আবারও ব্ল্যাকমেইল করার হুমকি দেবে। যেহেতু তারা ভুয়া ফোন নম্বর ব্যবহার করে থাকে, সেহেতু তাদের ট্রেস করাও খুব একটা সহজ কাজ না।

সমাধান হবে কীভাবে?

এই ধরনের প্রতারণা থেকে বাঁচতে হলে নিজেদের সচেতন হতে হবে। কোনও অপরিচিত ব্যক্তির নিকট থেকে মেসেজ এলেও উত্তর না দেওয়ায় ভালো। ব্যক্তিগত কোনো তথ্য শেয়ার করাও যাবেনা। প্রাইভেসি সেটিংস সবসময়ই My Contacts করে রাখতে হবে। তথ্যসূত্র : এই সময়।

