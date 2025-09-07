The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

লাইফস্টাইল

নিয়ম করে প্রতিদিন কত সময় হাঁটা উচিত

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আমরা অনেকেই জানি মানবদেহকে সুস্থ রাখতে শারীরিক পরিশ্রমের বিকল্প নেই। আধুনিক যুগে প্রযুক্তির অগ্রগতি ও যান্ত্রিক জীবনের কারণে আমাদের শারীরিক নড়াচড়া কমে যাচ্ছে।

নিয়ম করে প্রতিদিন কত সময় হাঁটা উচিত 1

যে কারণে উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা, হৃদরোগসহ নানা ধরনের দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে নিয়মিত হাঁটা সবচেয়ে সহজ, সাশ্রয়ী ও কার্যকর ব্যায়াম হিসেবে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। তবে প্রশ্ন হলো— প্রতিদিন কত সময় হাঁটা উচিত?

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট দ্রুত গতিতে হাঁটা জরুরি। তবে এই ৩০ মিনিট একটানা হাঁটতে হবে এমন নয়; দিনে তিনবার ১০ মিনিট বা দুইবার ১৫ মিনিট করে হাঁটলেও সমান উপকার পাওয়া যায়। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে ৫ দিন মোট ১৫০ মিনিট হাঁটা হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসকে শক্তিশালী রাখে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

জানেন কি?

প্রতিদিনের কোন অভ্যাসে ত্বক অকালেই বুড়িয়ে যাচ্ছে?

প্রতিদিন যে খাবার খেলেই নিয়ন্ত্রণে থাকবে সুগার

এই হাঁটার উপকারিতা বহুমুখী। নিয়মিত হাঁটলে শরীরে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং মস্তিষ্কে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়ে। এটি মানসিক চাপ কমায়, ঘুম ভালো হয় এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে, তাদের জন্য হাঁটা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া হাঁটার মাধ্যমে শরীরের অতিরিক্ত ক্যালোরি খরচ হয়, ফলে ওজন কমানো বা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর একটি উপায়।

তবে হাঁটার গতি এবং ভঙ্গি সঠিক হওয়া জরুরি। বিশেষজ্ঞরা বলেন, হাঁটার সময় প্রতি মিনিটে অন্তত ৮০-১০০ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যা দ্রুত গতিতে হাঁটার অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ অলস গতিতে হাঁটা শারীরিক উপকারিতা কমিয়ে দেয়। হাঁটার সময় শরীর সোজা রাখতে হবে, কাঁধ ঢিলে রাখতে হবে এবং দুই হাত স্বাভাবিকভাবে দুলতে দিতে হবে।

বয়স এবং শারীরিক অবস্থার ওপরও হাঁটার সময় নির্ভর করে। তরুণ বা মধ্যবয়সী সুস্থ মানুষ প্রতিদিন ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা হাঁটলে বেশি উপকার পান। অন্যদিকে প্রবীণ বা অসুস্থ ব্যক্তিরা নিজের সক্ষমতা অনুযায়ী ধীরে ধীরে হাঁটার সময় বাড়াতে পারেন।

নিয়মিত হাঁটা শুধু শরীর নয়, মনেরও প্রশান্তি আনে। প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা হাঁটার অভ্যাস করলে দীর্ঘমেয়াদে গুরুতর রোগের ঝুঁকি কমে যায় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। তাই সুস্থ থাকতে চাইলে আমাদের প্রতিদিনের ব্যস্ত জীবনে অবশ্যই কিছুটা সময় হাঁটার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

