কাঁচা পেপের উপকারীতা জেনে নিন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ কাঁচা পেপে আমাদের পরিচিত একটি পুষ্টিকর ও ঔষধি গুণসম্পন্ন ফল। পাকা পেপের মতোই কাঁচা পেপেও রয়েছে অসংখ্য স্বাস্থ্যগুণ, যা শরীরকে সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
এক গবেষণায় দেখা গেছে, কাঁচা পেপেতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, সি, ই, কে, ক্যালসিয়াম, আয়রণ, ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান, যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক।
# কাঁচা পেপে হজমের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। এতে থাকা পেপেইন নামক এনজাইম খাবার দ্রুত হজম করতে সাহায্য করে এবং গ্যাস্ট্রিক বা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে। যাদের নিয়মিত হজমের সমস্যা রয়েছে, তাদের জন্য কাঁচা পেপে রান্না করে খাওয়া উপকারী হতে পারে।
# কাঁচা পেপে ওজন নিয়ন্ত্রণে কার্যকর। এতে ক্যালোরির পরিমাণ কম এবং ফাইবারের পরিমাণ বেশি থাকায় এটি শরীরে চর্বি জমতে বাধা দেয়। একই সঙ্গে ফাইবার দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে, ফলে অতিরিক্ত খাবারের প্রবণতা কমে যায়।
# কাঁচা পেপে হৃদ্স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল (LDL) কমাতে এবং ভালো কোলেস্টেরল (HDL) বাড়াতে সাহায্য করে। এর ফলে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমে।
এ ছাড়াও কাঁচা পেপে ত্বক ও চুলের জন্যও উপকারী। এতে থাকা ভিটামিন সি ও ই ত্বককে উজ্জ্বল ও দাগমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান বয়সের ছাপ কমায়। চুলের গোড়া মজবুত করতেও কাঁচা পেপে কার্যকর ভূমিকা রাখে।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি। কাঁচা পেপের ভিটামিন ও মিনারেলস শরীরে ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে, যা ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়ক।
তাই বলা যায়, কাঁচা পেপে একটি সাশ্রয়ী, সহজলভ্য এবং ঔষধি গুণসম্পন্ন সবজি, যা প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত। তবে অতিরিক্ত পরিমাণে না খেয়ে পরিমিত মাত্রায় খাওয়া ভালো, কারণ বেশি খেলে হজমে অস্বস্তি হতে পারে।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org