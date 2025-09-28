The Dhaka Times
আন্তর্জাতিক খবর

নেপালের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া সুদান নির্বাচনে লড়বেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ জেন-জি বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেওয়া সুদান গুরুং নেপালের আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। স্টার্ট হিয়ারের সান্দ্রা গাথম্যানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুদান জানিয়েছেন যে, আগামী নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন।

নেপালের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া সুদান নির্বাচনে লড়বেন 1

আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, সুদানের দল দেশজুড়ে সমর্থকদের সংগঠিত করছে। তারা প্রচলিত রাজনৈতিক দলের চেয়ে ভিন্ন কিছু চিন্তাও করছেন।

সুদানের বিশ্বাস, তারা এখন দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত। স্বেচ্ছাসেবকরা আইন এবং যোগাযোগ বিষয়ক কমিটি গঠন করেছে ও দেশব্যাপী জনগণের দাবিদাওয়া সম্পর্কেও জানার চেষ্টা করছে।

আন্দোলনের সময় যেভাবে ডিসকর্ড এবং ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর মাধ্যমেই এখন সমর্থকদের সঙ্গে যোগাযোগও রাখা হচ্ছে।

প্রত্যেক নেপালি নাগরিকের কণ্ঠস্বর নিশ্চিত করাই সুদানের লক্ষ্য তবে সুদান গুরুং শুধুমাত্র একক প্রার্থী হিসেবেই নন, বরং দলগতভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিকল্পনাও করছেন। সুদান চাইছেন যে, পুরনো রাজনৈতিক নেতারা মার্চের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করুক।

নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান কি না- এমন এক প্রশ্নে সুদান বলেন, ‘আমি এখনই বলবো না যে আমিই সঠিক ব্যক্তি। তবে জনগণ যদি আমাকে বেছে নেয়, আমি অবশ্যই প্রার্থী হবো।’

উল্লেখ্য, ৩৬ বছর বয়সী সুদান গুরুং নেপালের জেন-জি প্রজন্মের নেতৃত্বাধীন এক গণবিক্ষোভের মুখপাত্র হিসেবেও পরিচিত। সরকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ করে দেওয়ার পর মূলত বিক্ষোভের শুরু হয়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

