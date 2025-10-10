গুগলে কম সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার কয়েকটি কৌশল জেনে নিন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ অনলাইনে তথ্য অনুসন্ধানের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হলো গুগল। প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ নানা বিষয়ে জানতে গুগল সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে থাকেন।
কিছু সহজ কৌশল মেনে চললে গুগলে তথ্য খোঁজা আরও দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে করা যায়। গুগল সার্চের অভিজ্ঞতা উন্নত করার কয়েকটি কৌশল আজ জেনে নিন।
নির্দিষ্ট বাক্যাংশ খোঁজা
কোনো বাক্য কিংবা শব্দগুচ্ছ ঠিক যেমন রয়েছে, তেমনিভাবে খুঁজতে চাইলে সেটি উদ্ধৃতি চিহ্ন (“ ”) দিয়ে লিখতে হবে। যেমন “বেস্ট পিজ্জা ইন ঢাকা” লিখে সার্চ করলে গুগল কেবল এই নির্দিষ্ট বাক্যাংশযুক্ত ফলাফলই তখন দেখাবে। এতে অপ্রাসঙ্গিক লিংক ঘাঁটাঘাঁটি না করে সরাসরি প্রয়োজনীয় তথ্য সহজেই পাওয়া যাবে।
অপ্রাসঙ্গিক ফলাফল বাদ দেওয়া
কোনো শব্দ সার্চের ফল হতে বাদ দিতে চাইলে শব্দটির পর অবশ্যই মাইনাস (ফ্রুট-) চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। যেমন- ‘অ্যাপল-’ লিখলে শুধু অ্যাপল প্রতিষ্ঠানের তথ্যই দেখাবে গুগল। ফল আপেল– সংক্রান্ত কোনো তথ্য দেখা যাবে না সার্চ ফলাফলে। নির্দিষ্ট বিষয়ের তথ্য খোঁজার সময় এটি বেশ কার্যকর হয়ে থাকে।
শব্দের অর্থ জানা
গুগলের মাধ্যমে অনেকেই বিভিন্ন রকম শব্দের অর্থ জানতে চান। গুগল ট্র্যান্সলেট চালুর ঝামেলা ছাড়া কোনো শব্দের অর্থ জানতে হলে সার্চবারে লিখতে হবে ‘Define:’ শব্দটি। গুগল সঙ্গে সঙ্গেই সেই শব্দের অর্থ, উচ্চারণ এবং ব্যবহার দেখাবে।
বাক্যের পুরো অংশ মনে না থাকলে
কোনো বাক্যের পুরো অংশ মনে না থাকলে তখন সেখানে তারকা (*) চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন ‘বেস্ট * প্লেস ইন বাংলাদেশ’ লিখলে গুগল ফাঁকা অংশটি নিজে থেকে পূরণ করে তখন সম্ভাব্য ফলাফল দেখাবে। আংশিক তথ্য থেকে তথ্য খোঁজার জন্য এটি বেশ কার্যকর পদ্ধতি।
বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে টাকার মান জানতে
গুগল সার্চের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মুদ্রা কিংবা পরিমাপের একক রূপান্তর করা যায়। ১০০ মার্কিন ডলার টু টাকা কিংবা ১০ কিলোমিটার টু মাইল লিখলেই গুগল সঙ্গে সঙ্গেই দুই দেশের টাকার মানের পাশাপাশি দূরত্ব সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য দেখাবে।
নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসন্ধান যেভাবে করবেন
শুধু একটি ওয়েবসাইটে তথ্য খুঁজতে হলে সার্চবারে লিখতে হবে ‘: সাইটের নাম ও কাঙ্ক্ষিত সার্চ কি–ওয়ার্ড’। যে কারণে পুরো ওয়েব না ঘেঁটে সরাসরি সেই ওয়েবসাইটে থাকা সব তথ্যই দ্রুত জানা যাবে।
ফ্লাইট, আবহাওয়া এবং খেলার ফলাফল যেভাবে জানবেন
নির্দিষ্ট উড়োজাহাজের অবস্থান, আবহাওয়া কিংবা খেলার ফলাফলা জানতে এখন আলাদা ওয়েবসাইটে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সেজন্য নির্দিষ্ট ফ্লাইটের নাম লিখে শুধু স্ট্যাটাস কিংবা ঢাকা ওয়েদার লিখতে হবে। তথ্যসূত্র: টেকলুসিভ।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org