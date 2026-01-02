The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

তথ্য প্রযুক্তি

গুগল সার্চে ২০২৫ সালে এগিয়ে যারা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ প্রযুক্তির যুগ আসায় মানুষ খুবই কৌতূহলী, তারা গুগলে সার্চ করতে থাকে বিভিন্ন বিষয়। ২০২৫ সালে বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেটে মানুষের আগ্রহই ছিল মূলত রাজনীতি, প্রযুক্তি, বিনোদন এবং ক্রীড়ার পরিচিত ব্যক্তিদের ঘিরেই। তবে এই ট্রেন্ডে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার টেক্কা দিয়েছেন সবাইকে।

গুগল সার্চে ২০২৫ সালে এগিয়ে যারা 1

প্লেয়ার্স টাইমের অনলাইন ডাটা বিশ্লেষণ অনুযায়ী জানা যায়, ২০২৫ সালে সবচেয়ে বেশি সার্চ হওয়া ব্যক্তির তালিকার শীর্ষেই রয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রতি মাসে তার নাম গড়ে প্রায় ১.৬ কোটি বার গুগলে খোঁজা হয়।

এই তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক। বৈদ্যুতিক গাড়ি, মহাকাশ গবেষণা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সংক্রান্ত তার কর্মকাণ্ডের কারণে মাসিক সার্চ সংখ্যা প্রায় ১.১ কোটির মতো। এই দুই ব্যক্তির অবস্থানই প্রমাণ করছে যে, বৈশ্বিক রাজনীতি এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব এখনও অনেক শক্তিশালী।

তালিকায় সংগীত জগতের তারকাদের উপস্থিতি বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। শীর্ষ ১০ ব্যক্তির মধ্যে অর্ধেকই ছিলেন সংগীত জগতের প্রতিনিধি। টেলর সুইফট, সাবরিনা কার্পেন্টারসহ বেশ কিছু সমসাময়িক তারকা ও প্রয়াত র‌্যাপার এক্সএক্সএক্সটেনটাসিওনও তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের প্রসার এবং বিশ্বব্যাপী ফ্যানবেজ সংগীতশিল্পীদের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের তারকারাও এইক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। আন্তর্জাতিক ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কারণে বিভিন্ন দেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বৈশ্বিক দর্শকের নজরে আসার প্রভাবও সার্চ সংখ্যায় দেখা যায়।

ক্রীড়াঙ্গনে পরিচিত খেলোয়াড়রাও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতেই ছিলেন গত বছর। ফুটবল তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো আবারও সবচেয়ে বেশি সার্চ হওয়া ক্রীড়াবিদদের মধ্যে একজন। নতুন চমক হিসেবে শীর্ষ সার্চ তালিকায় স্পেনের তরুণ ফুটবলার লামিনে ইয়ামাল স্থান করে নিয়েছেন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

