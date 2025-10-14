The Dhaka Times
তথ্য প্রযুক্তি

উইন্ডোজ ১০-এর আপডেট আজ শেষ: ব্যবহারকারীরা সাইবার হামলার ঝুঁকিতে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) থেকে উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য আর কোনো সফটওয়্যার হালনাগাদ, নিরাপত্তা সংশোধনী কিংবা কারিগরি সহায়তা দেবে না মাইক্রোসফট।

উইন্ডোজ ১০-এর আপডেট আজ শেষ: ব্যবহারকারীরা সাইবার হামলার ঝুঁকিতে 1

যে কারণে উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমে চলা কম্পিউটার সাইবার হামলার ঝুঁকিতেও পড়তে পারে। এই সমস্যা সমাধানে ব্যবহারকারীদের দ্রুত উইন্ডোজ ১১ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে।

মাইক্রোসফট জানিয়েছে যে, ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীরা চাইলেই উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমে চলা কম্পিউটারে বিনামূল্যে উইন্ডোজ ১১ ইনস্টল করে ব্যবহার করতে পারবেন। তবে সব পুরোনো মডেলের কম্পিউটারে এই উইন্ডোজ ১১ ব্যবহার করা যাবে না। এ ছাড়াও ইউরোপে বসবাসকারী উইন্ডোজ ১০ ব্যবহারকারীরা চাইলেই এক্সটেন্ডেড সিকিউরিটি আপডেট সুবিধাটি নিতে পারবেন। এর মাধ্যমে তারা ২০২৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত নিরাপত্তা পেলেও নতুন সুবিধা কিংবা প্রযুক্তিগত কোনো রকম সহায়তা পাবেন না। ইউরোপের বাইরে অন্য অঞ্চলের ব্যবহারকারীদের এই সুবিধা পেতে হলে কম্পিউটারে সর্বশেষ সংস্করণের উইন্ডোজ ১০ থাকার পাশাপাশি মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট ও ব্যাকআপও সম্পন্ন থাকতে হবে। অন্যথায় প্রতি কম্পিউটারের জন্যই ৩০ মার্কিন ডলার খরচ করতে হবে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এই খরচ প্রতি কম্পিউটারের জন্য ৬১ ডলার নির্ধারণ করা হয়। অঞ্চলভেদে এই পরিমাণ কিছুটা ভিন্নও হতে পারে।

মাইক্রোসফটের তথ্যমতে, বর্তমানে পুরো বিশ্বজুড়ে ১৪০ কোটি কম্পিউটারে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যারমধ্যে প্রায় ৪৩ শতাংশই চলে আসছে উইন্ডোজ ১০–এ।

ব্রিটিশ ভোক্তা নির্দেশিকা সংস্থা উইচের তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাজ্যে এখনও দুই কোটিরও বেশি মানুষ উইন্ডোজ ১০ ব্যবহার করছেন। প্রতিষ্ঠানটির সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা যায়, ব্যবহারকারীদের প্রায় এক–চতুর্থাংশ মাইক্রোসফটের সহায়তা বন্ধ হওয়ার পর পুরোনো সংস্করণটি ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। অপরদিকে প্রতি ৭ জনের একজন জানিয়েছেন যে, তারা নতুন কোনো কম্পিউটার কেনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, সফটওয়্যার হালনাগাদ, নিরাপত্তা সংশোধনী কিংবা কারিগরি সহায়তা বন্ধ করা হলেও উইন্ডোজ ১০ কম্পিউটারে ব্যবহার করা যাবে, তবে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। যে কারণে সাইবার অপরাধীরা খুব সহজেই এইসব কম্পিউটারে সাইবার হামলা করতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। তথ্যসূত্র: বিবিসি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

সাইবার হামলা প্রতিরোধ করতে এমডিআরের নতুন ফিচার

টিকা নিবন্ধন অ্যাপ ‘সুরক্ষা’য় ১০ দেশ হতে একযোগে সাইবার হামলা

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

