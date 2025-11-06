The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

লাইফস্টাইল

কেনো টমেটো খাবেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ টমেটো আমাদের পরিচিত ও সহজলভ্য একটি সবজি, যা খাবারের স্বাদ ও রঙ বাড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী।

কেনো টমেটো খাবেন 1

পুষ্টিতে ভরপুর এই ফলমূল-জাতীয় সবজিটি শুধু রান্নায় নয়, সালাদ, স্যুপ, জুস কিংবা স্যান্ডউইচেও ব্যবহৃত হয়। টমেটোর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং বিভিন্ন পুষ্টিগুণ যা শরীরকে নানা রোগ থেকে সুরক্ষা দেয়।

প্রথমেই বলতে হয় যে, টমেটোতে রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, পটাশিয়াম এবং ফলেট, যা শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। বিশেষ করে ভিটামিন সি ত্বককে উজ্জ্বল রাখে এবং ক্ষত দ্রুত সারাতে সাহায্য করে। ভিটামিন এ চোখের দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।

টমেটোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো লাইকোপিন, যা এক ধরনের শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ফ্রি র‍্যাডিক্যাল ধ্বংস করে এবং বিশেষ করে প্রোস্টেট, ফুসফুস এবং পাকস্থলীর ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত টমেটো খেলে হৃদরোগের ঝুঁকিও অনেকটা কমে যায়।

এ ছাড়াও টমেটো রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এতে থাকা পটাশিয়াম শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, যে কারণে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি হ্রাস পায়। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও টমেটো উপকারী, কারণ এতে শর্করার পরিমাণ কম এবং এটি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে।

ত্বকের জন্যও টমেটো একটি চমৎকার প্রাকৃতিক উপাদান। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের বার্ধক্য রোধ করে, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতি থেকে ত্বককে রক্ষা করে এবং ত্বককে মসৃণ রাখে। অনেকেই ফেসপ্যাক বা মাস্ক তৈরিতে টমেটো ব্যবহার করেন ত্বক পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল রাখতে।

পেটের জন্য টমেটো উপকারী কারণ এটি হজমে সহায়তা করে। টমেটোর আঁশ বা ফাইবার অন্ত্রের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এতে থাকা প্রাকৃতিক অ্যাসিড খাবার হজমে সাহায্য করে এবং গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।

টমেটোতে ক্যালরির পরিমাণ খুবই কম, তাই এটি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক। যারা ডায়েট মেনে চলেন, তাদের জন্য টমেটো একটি আদর্শ খাবার।

টমেটো কেবল রান্নার স্বাদ বাড়ানোর উপাদান নয়, এটি এক প্রাকৃতিক ওষুধও বটে। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় টমেটো অন্তর্ভুক্ত করলে শরীর থাকবে সতেজ, ত্বক হবে সুন্দর, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে শক্তিশালী। তাই সুস্বাস্থ্যের জন্য আজ থেকেই নিয়মিত টমেটো খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

টমেটোর পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জেনে নিন

কেনো টমেটো খাবেন? টমেটো খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জেনে নিন

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

লাইফস্টাইল

ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকলে কী টমেটো খাওয়া যাবে না?

