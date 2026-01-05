The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

স্বাস্থ্য কথা

টমেটো আমাদের কী কী উপকার করে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সবজি ও ফল- উভয় হিসেবেই পরিচিত টমেটো প্রতিদিনের খাবারে বহুল ব্যবহৃত একটি পুষ্টিকর উপাদান। সালাদ, তরকারি কিংবা স্যুপ- সব ক্ষেত্রেই টমেটোর ব্যবহার ব্যাপক। স্বাদে টক-মিষ্টি এই খাবারটি শুধু রুচিই বাড়ায় না, স্বাস্থ্যের জন্যও নানা উপকার বয়ে আনে।

টমেটো আমাদের কী কী উপকার করে 1

টমেটোর অন্যতম প্রধান উপাদান হলো লাইকোপিন, যা একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। লাইকোপিন শরীরের কোষকে ফ্রি র‌্যাডিক্যালের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং হৃদরোগ ও কিছু ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক বলে গবেষণায় দেখা গেছে। বিশেষ করে প্রোস্টেট ক্যানসার প্রতিরোধে টমেটোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

এই সবজিতে রয়েছে ভিটামিন–সি, ভিটামিন–এ এবং ভিটামিন–কে। ভিটামিন–সি শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায় ও সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে। ভিটামিন–এ চোখের দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে এবং ত্বক সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে ভিটামিন–কে রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে এবং হাড়ের স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয়।

টমেটো পটাশিয়ামের ভালো উৎস। পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এবং হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখে। নিয়মিত টমেটো খেলে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমতে পারে। এতে থাকা ফাইবার রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সহায়ক, যা হৃদস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

এই খাবারে থাকা খাদ্যআঁশ বা ফাইবার হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে। নিয়মিত টমেটো খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমে এবং অন্ত্র পরিষ্কার থাকে। পাশাপাশি এতে ক্যালরি কম থাকায় ওজন নিয়ন্ত্রণে টমেটো কার্যকর ভূমিকা রাখে। যারা ওজন কমাতে চান, তাদের খাদ্যতালিকায় টমেটো রাখা যেতে পারে।

টমেটো ত্বকের জন্যও উপকারী। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে কিছুটা সুরক্ষা দেয় এবং ত্বককে উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত টমেটো খেলে ত্বকের বার্ধক্যের লক্ষণ ধীর হয়।

টমেটো একটি সহজলভ্য কিন্তু অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার। সুষম খাদ্যের অংশ হিসেবে নিয়মিত টমেটো গ্রহণ করলে শরীর সুস্থ থাকবে এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়বে।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

আপেল স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে

কোন সময় হাঁটলে বেশি উপকার পাবেন?

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
স্বাস্থ্য কথা

গাজর আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে

স্বাস্থ্য কথা

টমেটোর গুণাগুণ জেনে নিন

স্বাস্থ্য কথা

ভুট্টার বহুবিদ উপকারীতা জেনে নিন

স্বাস্থ্য কথা

ঢেড়ষ আমাদের শরীরের কী কী উপকার করে

স্বাস্থ্য কথা

বরবটির উপকার জানলে আপনিও আশ্চর্য হবেন!

স্বাস্থ্য কথা

মুড়ি স্বাস্থ্যের কী কী উপকার করে?

Loading...
More Stories

পালং শাকের উপকারিতা জেনে নিন

আঙুরের স্বাস্থ্যগুণ জানলে আপনিও বিস্মিত হবেন

ফুলকপি স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali