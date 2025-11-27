গ্রহের বাইরে আসা বস্তুর চাঞ্চল্যকর খবর

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ২০২৫ সালের অক্টোবরের প্রায় সময়, বিজ্ঞানে একটি চাঞ্চল্যকর খবর আসে- এক অবিভাজ্য গ্রহান্তরী (interstellar) বস্তু 3I/ATLAS সুর্যের দিকে উৎক্ষিপ্তভাবে যাত্রা করেছে ও এখন আমাদের সৌরজগৎ ছাড়িয়ে যাচ্ছে।
এই বস্তুটি বহু বিলিয়ন বছর ধরে মহাকাশে ঘোরাফেরা করে আসছে, এবং হঠাৎ এক পর্যায়ে সুর্যের দিকে আসার মধ্য দিয়ে আমাদের নজরে এসেছে। এর সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এটি এখন আমাদের গ্রহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।
তবে বিষয়টি শুধু বিজ্ঞান-গবীরতা নয়, আজব এই সংবাদের মেজাজ কিছুটা হালকা: যেমন ধারণা করা হয়েছিল এ হয়তো “পরিজীবী মহাকাশযান” (alien spacecraft) হতে পারে। যদিও এখন নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে এটি একটি ধূমকেতু জাতীয় বস্তু।
এই সংবাদ নিজে থেকেই এমন এক ভাবনার জন্ম দেয়- আমরা কি একা? আমাদের সৌরজগৎ কি শুধুই একটি বাসযোগ্য গৃহমাত্র? এমন বস্তু এসে যায়, আমাদের পাশ দিয়ে- একটু ভয়, একটু বিস্ময়।
একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল দিক হলো- এই ধরণের ইন্টারস্টেলার বস্তু খুবই বিরল। তাই বিজ্ঞানীদের মধ্যেই এটি আজব ঘটনা। বিশেষ করে কারণ এটি “তৃতীয়” ধরনের শুধু যা আমাদের সৌরজগত অতিক্রম করেছে।
সাধারণ পাঠকের জন্য কি অর্থ বহন করে? মূলত এই যে, আমাদের বসবাসের মহাবিশ্ব এতটাই বড়, আর তার ভেতর আজব-উদ্ভট কিছু ঘটনা ঘটে যায়। কখনও কখনও একটি ধূমকেতু ‘গেস্ট’ হয়ে আসে আমাদের দোরগোড়ায়।
লেখার জন্য ইঙ্গিত: এই সংবাদে আপনি বিষয়টিকে আজব আর চিন্তার উদ্রেককারী হিসেবে তুলে ধরতে পারেন। যেমন: “যে বস্তু বহু বছর ধরে ঘুরে ঘুরে হঠাৎ সুর্যের দিক ফিরিয়ে নিলো- যেনো এক অতিথি অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের ঘরে এসে বলল ‘হ্যালো’” ইত্যাদি শৈলীতে। সূত্র: EarthSky ও Northeastern Global News
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
