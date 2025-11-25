ওজন কমাতে প্রতিদিন কত সময় হাঁটা উচিত

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ওজন কমানোর সহজ, নিরাপদ ও কার্যকর উপায়গুলোর মধ্যে নিয়মিত হাঁটা অন্যতম। হাঁটার জন্য বিশেষ দক্ষতা বা অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন হয় না, তাই এটি সব বয়সের মানুষের কাছেই জনপ্রিয়।
তবে প্রশ্ন হলো- ওজন কমাতে প্রতিদিন ঠিক কত সময় হাঁটা উচিত? বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় নিয়মিত হাঁটলে শরীরের ক্যালরি খরচ বাড়ে, মেটাবলিজম উন্নত হয় এবং অতিরিক্ত চর্বি কমতে শুরু করে।
সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, ওজন কমানোর জন্য প্রতিদিন ৩০ থেকে ৬০ মিনিট দ্রুত হাঁটা অত্যন্ত কার্যকর। যারা নতুন শুরু করছেন তারা প্রথমে ২০–৩০ মিনিট দিয়ে শুরু করতে পারেন, পরে ধীরে ধীরে হাঁটার সময় বাড়ানো উচিত। দ্রুত হাঁটা বলতে এমন গতিকে বোঝায় যেখানে আপনি কথাবার্তা বলতে পারবেন, তবে হাঁটার গতি এতটাই থাকবে যে শ্বাস কিছুটা দ্রুত হবে।
মধ্যম গতির হাঁটা (Brisk Walking)- ঘণ্টায় প্রায় ৫–৬ কিলোমিটার- ক্যালরি খরচের জন্য সবচেয়ে ভালো। এই গতিতে ৩০ মিনিট হাঁটলে ১৫০–২০০ ক্যালরি পর্যন্ত খরচ হতে পারে। আর ১ ঘণ্টা হাঁটলে খরচ হতে পারে প্রায় ৩০০–৪০০ ক্যালরি। নিয়মিত এভাবে ক্যালরি ঘাটতি তৈরি হলে শরীর জমে থাকা চর্বি ব্যবহার করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে ওজন কমে।
অনেক গবেষণায় বলা হয়, সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিট দ্রুত হাঁটা সুস্থতার জন্য প্রয়োজন। তবে ওজন কমাতে চাইলে সময়টা বাড়িয়ে সপ্তাহে ৩০০ মিনিট করা বেশি উপকারী। অর্থাৎ সপ্তাহে ৫ দিন ৬০ মিনিট করে হাঁটলে অত্যন্ত ভালো ফল পাওয়া যায়। হাঁটার সময় ভাগ করে নেওয়া যায়- যেমন সকালে ৩০ মিনিট ও বিকেলে ৩০ মিনিট। এতে শরীরও কম ক্লান্ত হয় এবং নিয়ম মেনে হাঁটার অভ্যাসও বজায় থাকে।
ওজন কমানোর ক্ষেত্রে শুধু হাঁটার সময় নয়, হাঁটার ধরনও গুরুত্বপূর্ণ। ঢালু রাস্তা, সিঁড়ি বা সামান্য উঁচু জায়গায় হাঁটলে ক্যালরি খরচ আরও বাড়ে। এছাড়া ইন্টারভাল ওয়াকিং- যেখানে ২–৩ মিনিট দ্রুত হাঁটা এবং ১ মিনিট স্বাভাবিক গতিতে হাঁটার সমন্বয় করা হয়- ওজন কমানোর গতি বাড়ায়। এই পদ্ধতি মেটাবলিজম আরও তীব্র করে এবং শরীরের অতিরিক্ত চর্বি দ্রুত পোড়াতে সাহায্য করে।
হাঁটার পাশাপাশি পর্যাপ্ত বিশ্রাম, সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং পানি পানও গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই ভুল করে মনে করেন যে শুধু হাঁটলে ওজন কমে যাবে, কিন্তু অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস থাকলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া কঠিন। তাই হাঁটার পাশাপাশি খাবারে নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন বজায় রাখলে ওজন কমানোর প্রক্রিয়া দ্রুত এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়।
ওজন কমাতে প্রতিদিন অন্তত ৩০–৬০ মিনিট দ্রুত হাঁটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। ধীরে ধীরে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করতে পারলে হাঁটা হয়ে উঠবে একটি কার্যকর, সহজ এবং দীর্ঘমেয়াদি ওজন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
Prev Post