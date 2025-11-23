The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

আন্তর্জাতিক খবর

যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে দক্ষিণ লেবাননে আবারও ইসরায়েলি হামলা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ২০২৪ সালের শেষের দিক থেকে হিজবুল্লার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ লেবাননে হামলা অব্যাহত রেখেছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী।

যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে দক্ষিণ লেবাননে আবারও ইসরায়েলি হামলা 1

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে, গতকাল শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে নতুন করে ড্রোন হামলায় একজন নিহত হন।

লেবাননের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা এনএনএ জানিয়েছে যে, নাবাতিহ জেলার আইন আল-সামাহিয়া এলাকায় জাওতার এল চরকিয়েহ সড়ক ধরে চলাচলকারী একটি গাড়িতে ইসরায়েলি দু’টি ড্রোন আঘাত করে।

এনএনএ জানিয়েছে যে, ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলো দক্ষিণ লেবাননের কাফর রুম্মান সমভূমির পূর্ব প্রান্তে আল-মাহমুদিয়া, আল-আয়শিয়া ও আল-জারমাকের মধ্যবর্তী একটি এলাকা লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে। তবে সেখানে কোনো হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে যে, দক্ষিণ লেবাননে দু’টি হিজবুল্লাহ সামরিক ঘাঁটি ও বেশ কয়েকটি লঞ্চারকে লক্ষ্য করেই এওই হামলাগুলো করা হয়েছে।

দক্ষিণ লেবাননে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে উত্তেজনা বাড়ছে। ইসরায়েলি বাহিনী লেবাননের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রায় প্রতিদিনই বিমান হামলা আরও জোরদার করছে।

শুক্রবার লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকেই ইসরায়েলি গুলিতে ৩৩১ জন নিহত ও ৯৪৫ জন আহত হন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন (UNIFIL) ১০ হাজারেরও বেশি বার ইসরায়েলি যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের তথ্য দিয়েছে।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

যুদ্ধবিরতির পর হতে গাজায় প্রতিদিন ২ জন শিশু নিহত হচ্ছে:…

যুদ্ধবিরতির মধ্যেই গাজার একাধিক স্থানে ইসরায়েলের হামলায়…

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
আন্তর্জাতিক খবর

গাজায় যুদ্ধবিরতিতে অটল থাকার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রয়েছে হামাস: এরদোয়ান

আন্তর্জাতিক খবর

যুদ্ধবিরতির মধ্যেই ১৯৪ বার চুক্তি লঙ্ঘন করেছে ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক খবর

যুদ্ধবিরতির মধ্যেও গাজায় হামলা অব্যাহত: ইসরায়েল ত্রাণের ৭৫ শতাংশই আটকে রেখেছে

আন্তর্জাতিক খবর

গাজায় একের পর এক প্রাণঘাতী হামলা: যুদ্ধবিরতি মানছে না ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক খবর

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ১১ ফিলিস্তিনি নিহত

আন্তর্জাতিক খবর

ইয়েমেনে ইসরায়েলের ধারাবাহিক হামলায় বহু বেসামরিক নিহত

Loading...
More Stories

সৌদি আরবে খোলা হচ্ছে নতুন দুটি মদের দোকান

নাইজেরিয়ায় ক্যাথলিক বোর্ডিং স্কুলে হামলা: ২২০ জনের বেশি…

ভারতীয় বিমানের আকাশসীমা নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও বাড়ালো…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali