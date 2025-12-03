The Dhaka Times
কোন কোন খাবার দাঁতের ক্ষতি করতে পারে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দাঁত মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুস্থ দাঁত শুধু খাবার চিবানোতেই নয়, কথা বলা এবং চেহারার সৌন্দর্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কোন কোন খাবার দাঁতের ক্ষতি করতে পারে 1

তবে দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে অনেক খাবার আছে যা অজান্তেই দাঁতের ক্ষতি করে। এসব খাবারের প্রতি সচেতন না হলে ধীরে ধীরে দাঁতের এনামেল ক্ষয়, ক্যাভিটি, মাড়ির সমস্যা এবং সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই কোন কোন খাবার দাঁতের জন্য ক্ষতিকর- তা জানা অত্যন্ত জরুরি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, চিনি–সমৃদ্ধ খাবার দাঁতের সবচেয়ে বড় শত্রু। ক্যান্ডি, চকোলেট, কেক, বেকারি আইটেম ও মিষ্টি জাতীয় খাবারে প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে। মুখের ব্যাকটেরিয়া এই চিনি ভেঙে অ্যাসিড তৈরি করে, যা দাঁতের এনামেল ক্ষয় করে। বিশেষ করে স্টিকি বা লেগে থাকা মিষ্টি দাঁতের ফাঁকে আটকে থেকে আরও বড় ক্ষতি করে। তাই এসব খাবার কম খাওয়া এবং খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা আবশ্যক।

সফট ড্রিংক বা কার্বনেটেড পানীয় দাঁতের ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। কোলা, সোডা, এনার্জি ড্রিঙ্কসহ এসব পানীয়তে থাকে উচ্চমাত্রার অ্যাসিড এবং চিনি। অ্যাসিড দাঁতের এনামেল দ্রুত ক্ষয় করে এবং দাঁতকে ভঙ্গুর করে দেয়। নিয়মিত সফট ড্রিংক পান করলে ক্যাভিটি ও দাঁতের দাগ হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

বেশি অ্যাসিডিক খাবার যেমন- লেবু, কমলার রস, আচার, টমেটো সস দাঁতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এসব খাবারের অ্যাসিড দাঁতের ওপর থাকা প্রাকৃতিক সুরক্ষা স্তর নষ্ট করে দেয়। বিশেষ করে খালি পেটে অ্যাসিডিক খাবার খেলে ক্ষতির আশঙ্কা আরও বাড়ে। তবে এসব খাবার উপকারী হওয়ায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া ঠিক নয়- বরং খাওয়ার পর পানি দিয়ে কুলি করলে দাঁতের ক্ষতি রোধ করা যায়।

অতিরিক্ত শক্ত কিংবা শক্ত হয়ে যাওয়া খাবার দাঁত ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে। বরফ, বাদামের শক্ত খোসা, শক্ত লজেন্স, শুকনা পাঁপড় ইত্যাদি খেতে গিয়ে দাঁতের কোণা ভেঙে যাওয়ার ঘটনা খুবই সাধারণ। এগুলো দাঁতের জন্য যান্ত্রিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ ছাড়াও আঠালো শুকনো ফল যেমন- কিসমিস, খেজুর, ডুমুর দাঁতের ফাঁকে লেগে থেকে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি বাড়ায়। আবার চিপস, ক্র্যাকারসহ প্রক্রিয়াজাত কার্বোহাইড্রেট মুখে গিয়ে চিনি তৈরি করে এবং দাঁতের ক্ষতি ঘটায়।

কফি এবং চায়ের অতিরিক্ত গ্রহণ দাঁতের প্রাকৃতিক রং নষ্ট করে, দাগ সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘমেয়াদে এনামেল দুর্বল করে। আবার মদ্যপানে মুখ শুকিয়ে যায়, লালা কমে যায়, ফলে ক্যাভিটির ঝুঁকি বাড়ে।

সর্বোপরি বলা যায়, দাঁতের ক্ষতির মূল কারণ শুধু খাবার নয়- বরং খাবার খাওয়ার পর যত্নহীনতা। ক্ষতিকর খাবার পরিমাণমতো এড়িয়ে চলা, নিয়মিত ব্রাশ এবং কুলি করা, বছরে অন্তত দুইবার ডেন্টিস্টের কাছে চেক-আপ করা দাঁতকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। দাঁতের যত্নে সচেতনতা বাড়লে অনেক বড় সমস্যা সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

কোন কোন খাবার খেলে ক্যান্সার দূরে থাকবে

কোন খাবারগুলোর কারণে এলার্জিজনিত সমস্যা হতে পারে

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

