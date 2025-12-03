কোন কোন খাবার দাঁতের ক্ষতি করতে পারে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দাঁত মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুস্থ দাঁত শুধু খাবার চিবানোতেই নয়, কথা বলা এবং চেহারার সৌন্দর্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
তবে দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে অনেক খাবার আছে যা অজান্তেই দাঁতের ক্ষতি করে। এসব খাবারের প্রতি সচেতন না হলে ধীরে ধীরে দাঁতের এনামেল ক্ষয়, ক্যাভিটি, মাড়ির সমস্যা এবং সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই কোন কোন খাবার দাঁতের জন্য ক্ষতিকর- তা জানা অত্যন্ত জরুরি।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, চিনি–সমৃদ্ধ খাবার দাঁতের সবচেয়ে বড় শত্রু। ক্যান্ডি, চকোলেট, কেক, বেকারি আইটেম ও মিষ্টি জাতীয় খাবারে প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে। মুখের ব্যাকটেরিয়া এই চিনি ভেঙে অ্যাসিড তৈরি করে, যা দাঁতের এনামেল ক্ষয় করে। বিশেষ করে স্টিকি বা লেগে থাকা মিষ্টি দাঁতের ফাঁকে আটকে থেকে আরও বড় ক্ষতি করে। তাই এসব খাবার কম খাওয়া এবং খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা আবশ্যক।
সফট ড্রিংক বা কার্বনেটেড পানীয় দাঁতের ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। কোলা, সোডা, এনার্জি ড্রিঙ্কসহ এসব পানীয়তে থাকে উচ্চমাত্রার অ্যাসিড এবং চিনি। অ্যাসিড দাঁতের এনামেল দ্রুত ক্ষয় করে এবং দাঁতকে ভঙ্গুর করে দেয়। নিয়মিত সফট ড্রিংক পান করলে ক্যাভিটি ও দাঁতের দাগ হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।
বেশি অ্যাসিডিক খাবার যেমন- লেবু, কমলার রস, আচার, টমেটো সস দাঁতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এসব খাবারের অ্যাসিড দাঁতের ওপর থাকা প্রাকৃতিক সুরক্ষা স্তর নষ্ট করে দেয়। বিশেষ করে খালি পেটে অ্যাসিডিক খাবার খেলে ক্ষতির আশঙ্কা আরও বাড়ে। তবে এসব খাবার উপকারী হওয়ায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া ঠিক নয়- বরং খাওয়ার পর পানি দিয়ে কুলি করলে দাঁতের ক্ষতি রোধ করা যায়।
অতিরিক্ত শক্ত কিংবা শক্ত হয়ে যাওয়া খাবার দাঁত ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে। বরফ, বাদামের শক্ত খোসা, শক্ত লজেন্স, শুকনা পাঁপড় ইত্যাদি খেতে গিয়ে দাঁতের কোণা ভেঙে যাওয়ার ঘটনা খুবই সাধারণ। এগুলো দাঁতের জন্য যান্ত্রিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
এ ছাড়াও আঠালো শুকনো ফল যেমন- কিসমিস, খেজুর, ডুমুর দাঁতের ফাঁকে লেগে থেকে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি বাড়ায়। আবার চিপস, ক্র্যাকারসহ প্রক্রিয়াজাত কার্বোহাইড্রেট মুখে গিয়ে চিনি তৈরি করে এবং দাঁতের ক্ষতি ঘটায়।
কফি এবং চায়ের অতিরিক্ত গ্রহণ দাঁতের প্রাকৃতিক রং নষ্ট করে, দাগ সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘমেয়াদে এনামেল দুর্বল করে। আবার মদ্যপানে মুখ শুকিয়ে যায়, লালা কমে যায়, ফলে ক্যাভিটির ঝুঁকি বাড়ে।
সর্বোপরি বলা যায়, দাঁতের ক্ষতির মূল কারণ শুধু খাবার নয়- বরং খাবার খাওয়ার পর যত্নহীনতা। ক্ষতিকর খাবার পরিমাণমতো এড়িয়ে চলা, নিয়মিত ব্রাশ এবং কুলি করা, বছরে অন্তত দুইবার ডেন্টিস্টের কাছে চেক-আপ করা দাঁতকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। দাঁতের যত্নে সচেতনতা বাড়লে অনেক বড় সমস্যা সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব।
