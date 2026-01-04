পায়ের গোড়ালি এবং পাতায় অসহ্য যন্ত্রণা কেনো হয়?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ পায়ের গোড়ালি এবং পাতা মানবদেহের সবচেয়ে বেশি চাপ বহনকারী অংশ। প্রতিদিন হাঁটা, দাঁড়িয়ে কাজ করা কিংবা দৌড়ানোর সময় শরীরের প্রায় সম্পূর্ণ ওজন এই অংশের ওপর পড়ে।
যে কারণে নানা কারণে পায়ের গোড়ালি এবং পাতায় তীব্র বা অসহ্য যন্ত্রণা দেখা দিতে পারে। অনেক সময় এই ব্যথা সাময়িক হলেও কিছু ক্ষেত্রে তা দীর্ঘমেয়াদি সমস্যায় রূপ নেয়।
এই যন্ত্রণার অন্যতম প্রধান কারণ হলো প্লান্টার ফ্যাসাইটিস। পায়ের পাতার নিচে একটি মোটা টিস্যু থাকে, যাকে প্লান্টার ফ্যাসিয়া বলা হয়। অতিরিক্ত চাপ, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা বা ভুল জুতা পরার কারণে এই টিস্যুতে প্রদাহ সৃষ্টি হলে গোড়ালিতে তীব্র ব্যথা হয়। সাধারণত সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথম পা ফেলতেই ব্যথা বেশি অনুভূত হয়।
ভুল কিংবা অনুপযুক্ত জুতা পায়ের ব্যথার আরেকটি বড় কারণ। খুব শক্ত, খুব পাতলা বা হাই হিল জুতা দীর্ঘদিন পরলে পায়ের স্বাভাবিক গঠন ব্যাহত হয়। ফলে গোড়ালি ও পাতায় চাপ অসমভাবে পড়ে এবং ব্যথা বাড়তে থাকে। যারা দীর্ঘ সময় অফিসে দাঁড়িয়ে কাজ করেন বা শক্ত মেঝেতে হাঁটেন, তাদের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়।
অতিরিক্ত ওজনও পায়ের গোড়ালির যন্ত্রণার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। শরীরের ওজন বেশি হলে পায়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, যা ধীরে ধীরে টিস্যু ও হাড়ের ক্ষতি করতে পারে। এর ফলে হাঁটার সময় ব্যথা বাড়ে এবং দীর্ঘদিন চললে সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে।
কিছু ক্ষেত্রে হাড়ের কাঁটা বা হিল স্পার পায়ের গোড়ালির তীব্র ব্যথার জন্য দায়ী। এটি মূলত গোড়ালির হাড়ে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম জমে তৈরি হয়। দীর্ঘদিনের চাপ ও প্রদাহ থেকে এই সমস্যা দেখা দেয় এবং হাঁটার সময় সূচ ফোটানোর মতো যন্ত্রণা অনুভূত হয়।
এ ছাড়াও ভিটামিন এবং খনিজের ঘাটতি, বিশেষ করে ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়ামের অভাবেও পায়ের ব্যথা হতে পারে। ডায়াবেটিস, বাত বা স্নায়ুর সমস্যার কারণেও গোড়ালি এবং পাতায় যন্ত্রণা দেখা দেয়।
পায়ের গোড়ালি এবং পাতার ব্যথা অবহেলা করার মতো বিষয় নয়। সময়মতো কারণ শনাক্ত করে চিকিৎসা এবং জীবনযাপনে পরিবর্তন আনলে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। নিয়মিত বিশ্রাম, আরামদায়ক জুতা ব্যবহার ও প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যেতেই পারে।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।