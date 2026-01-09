পেট্রোডলার: বিশ্ব রাজনীতির নীরব যুদ্ধ ও ভবিষ্যৎ সংঘাতের আশঙ্কা

মোহাম্মদ শাহ জালাল ॥ ইতিহাসে যুদ্ধের রূপ বদলেছে, কিন্তু ক্ষমতার লড়াই কখনো থামেনি। এক সময় যুদ্ধ মানে ছিল সৈন্য, কামান আর সীমান্ত দখল।
আজকের বিশ্বে যুদ্ধ অনেক সময় নীরব- ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক, নিষেধাজ্ঞা, মুদ্রা–আধিপত্য, জ্বালানি সরবরাহ আর বাজার নিয়ন্ত্রণের ভেতর দিয়ে পরিচালিত হয়। এই নীরব যুদ্ধের কেন্দ্রে যে ধারণাটি বারবার উঠে আসে, সেটি হলো পেট্রোডলার- তেল ও ডলারের সমীকরণ।
পেট্রোডলার বলতে বোঝায়, আন্তর্জাতিক বাজারে তেল ও জ্বালানি বাণিজ্যের বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন ডলার (USD)–এ নিষ্পত্তি হওয়া। এটি কেবল অর্থনৈতিক প্রথা নয়; এটি একটি ভূরাজনৈতিক কাঠামো, যা বিশ্বশক্তির ভারসাম্যে গভীর প্রভাব ফেলে। প্রশ্ন উঠছে- এই ব্যবস্থা কি বিশ্বকে ভবিষ্যৎ সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে?
পেট্রোডলার কীভাবে ক্ষমতার ভিত্তি হলো
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ–পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় ডলার ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক লেনদেনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ১৯৭০–এর দশকে তেলবাজারে ডলারের ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই অবস্থান আরও শক্ত হয়। এর ফলাফল ছিল দ্বিমুখী-
ডলার–চাহিদা স্থায়ী হয়: তেল আমদানিকারক দেশগুলোকে তেল কিনতে ডলার সংগ্রহ করতেই হয়।
ডলার রিসাইক্লিং: তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর হাতে জমা হওয়া ডলার আবার বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় ফিরে আসে—বন্ড, ব্যাংক, বিনিয়োগের মাধ্যমে।
এভাবে ডলার শুধু একটি দেশের মুদ্রা থাকে না; এটি হয়ে ওঠে বৈশ্বিক বাণিজ্যের রক্তপ্রবাহ। এতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পায় United States-কারণ ডলারের চাহিদা থাকায় তারা তুলনামূলক কম খরচে ঋণ নিতে পারে এবং বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় প্রভাব বজায় রাখতে পারে।
নীরব যুদ্ধ: অস্ত্র নয়, অর্থনীতি
আজকের যুগে যুদ্ধ মানে সবসময় ট্যাংক বা বোমা নয়। অনেক সময় যুদ্ধ হয়—
# নিষেধাজ্ঞা (Sanctions)
# ব্যাংকিং ও পেমেন্ট সিস্টেমে বাধা
# জ্বালানি ও কাঁচামাল সরবরাহ সীমিত করা
# বৈদেশিক সম্পদ জব্দ করা
এই অস্ত্রগুলো শব্দহীন, কিন্তু প্রভাব মারাত্মক। যে দেশগুলো ডলার–নির্ভর কাঠামোর বাইরে যেতে চায়, অথবা ভূরাজনৈতিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ে, তারা প্রায়ই এই অর্থনৈতিক অস্ত্রের মুখোমুখি হয়। এ কারণেই পেট্রোডলারকে অনেক বিশ্লেষক বলেন—আধুনিক যুগের অদৃশ্য শক্তি।
ভেনেজুয়েলা: অর্থনৈতিক যুদ্ধের বাস্তব উদাহরণ
পেট্রোডলারের নীরব যুদ্ধ বুঝতে Venezuela একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। দেশটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল মজুদের অধিকারী হলেও গত এক দশকে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে।
কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—
# ডলার–নির্ভর তেল বাজারের বাইরে যাওয়ার রাজনৈতিক অবস্থান
# আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা
# বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সহায়তার ঘাটতি
# রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানির কাঠামোগত দুর্বলতা
ফলাফল- মুদ্রার অবমূল্যায়ন, খাদ্য ও ওষুধ সংকট, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ভয়াবহ অবনতি। এখানে সরাসরি যুদ্ধ হয়নি, কিন্তু অর্থনৈতিক যুদ্ধের ক্ষতি বাস্তব যুদ্ধের মতোই বিধ্বংসী হয়েছে। ভেনেজুয়েলা তাই পেট্রোডলার ব্যবস্থার এক বড় ভিকটিম হিসেবে বিবেচিত হয়।
ডি-ডলারাইজেশন: বিকল্পের খোঁজ
পেট্রোডলারের আধিপত্যের বিপরীতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একটি শব্দ বেশি শোনা যাচ্ছে—ডি-ডলারাইজেশন। কিছু দেশ তেল ও বাণিজ্যে বিকল্প মুদ্রা ব্যবহারের কথা বলছে। উদ্দেশ্য একটাই—ডলারের একচেটিয়া প্রভাব কমানো।
তবে বাস্তবতা কঠিন—
# ডলারের বাজার সবচেয়ে গভীর ও তরল
# আন্তর্জাতিক আর্থিক অবকাঠামো ডলারকেন্দ্রিক
# বিনিয়োগকারীদের আস্থা এখনো ডলারের দিকেই বেশি
# এ কারণে পরিবর্তন যদি আসে, তা হবে ধীরগতির, হঠাৎ কোনো বিপ্লব নয়।
বিশ্ব কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে যাচ্ছে?
এখানে স্পষ্টভাবে বলা দরকার- পেট্রোডলার নিজে থেকে বিশ্বযুদ্ধ বাধায় না। কিন্তু এটি এমন একটি কাঠামো তৈরি করে, যেখানে—
# আঞ্চলিক সংঘাত বাড়তে পারে
# প্রক্সি যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয়
# অর্থনৈতিক যুদ্ধ স্থায়ী রূপ নেয়
আজকের বিশ্বে বড় শক্তিগুলো সরাসরি যুদ্ধে জড়াতে চায় না। তারা জানে এর মূল্য কত ভয়াবহ। তাই যুদ্ধের জায়গা বদলে গেছে- সীমান্ত থেকে অর্থনীতিতে।
বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া: পেট্রোডলারের চাপ বাস্তবে কেমন?
পেট্রোডলারের প্রভাব সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হয় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। কারণ এই অঞ্চল—
জ্বালানি আমদানিনির্ভর
# ডলার আয়ের তুলনায় ডলার ব্যয় বেশি
# বৈদেশিক রিজার্ভ সীমিত
# এখানে যুদ্ধ লাগে না—ডলার সংকটই যথেষ্ট।
বাংলাদেশ: ডলার সংকট মানেই জ্বালানি ঝুঁকি
বাংলাদেশের বাস্তবতা অত্যন্ত স্পষ্ট। দেশটি তেল, LNG ও কয়লার বড় অংশ আমদানি করে এবং এই আমদানির প্রায় সব পেমেন্টই ডলারে। রপ্তানি আয় মূলত তৈরি পোশাক খাতের ওপর নির্ভরশীল। বৈশ্বিক মন্দা বা অর্ডার কমলেই ডলার প্রবাহে চাপ পড়ে।
২০২২–২০২৪ সময়ে আমরা দেখেছি—
# LNG স্পট মার্কেট থেকে কেনা কমিয়ে দেওয়া
# বিদ্যুৎ উৎপাদন হ্রাস
# শিল্পে লোডশেডিং
# আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও LC কড়াকড়ি
এই সংকটের মূল কারণ তেলের অভাব নয়; ডলারের অভাব। পেট্রোডলার ব্যবস্থার বাস্তব প্রভাব এখানেই- তেল থাকলেও ডলার না থাকলে জ্বালানি আসে না।
রিজার্ভ প্রেশার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সীমাবদ্ধতা
Bangladesh Bank–এর সামনে দ্বিমুখী চাপ থাকে- একদিকে জ্বালানি ও প্রয়োজনীয় আমদানির জন্য ডলার ছাড়তে হয়, অন্যদিকে রিজার্ভ একটি নিরাপদ সীমার নিচে নামানো যায় না।
এর ফল—
ডলার রেটের অস্থিরতা
ব্যাংকিং খাতে তারল্য সংকট
শিল্প ও ব্যবসায় অনিশ্চয়তা
এটি কোনো সামরিক সংঘাত ছাড়াই একটি দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিতে পারে।
শ্রীলঙ্কা: সতর্কবার্তা
শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ এশিয়ার জন্য এক বড় সতর্কবার্তা। বৈদেশিক রিজার্ভ ফুরিয়ে যাওয়ায় দেশটি জ্বালানি আমদানি করতে পারেনি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ ভেঙে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্বে পৌঁছায়। এখানে কোনো যুদ্ধ হয়নি- ডলার–জ্বালানি চক্র ভেঙে পড়েছিল।
পাকিস্তান ও ভারত: দুই ভিন্ন বাস্তবতা
পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে জ্বালানি আমদানি ও ডলার সংকট সামলাতে IMF–নির্ভর। এর অর্থ—ভর্তুকি কমানো, জ্বালানির দাম বাড়ানো, সাধারণ মানুষের ওপর চাপ।
অপরদিকে ভারত তুলনামূলকভাবে নিরাপদ অবস্থানে, কারণ তাদের অর্থনীতি বড়, রপ্তানি বৈচিত্র্যময় এবং বৈদেশিক রিজার্ভ শক্তিশালী। তবু তেলের দাম বাড়লে ভারতও চাপ অনুভব করে।
দক্ষিণ এশিয়ার জন্য মূল শিক্ষা
পেট্রোডলার দক্ষিণ এশিয়ার জন্য কোনো তাত্ত্বিক ধারণা নয়; এটি প্রতিদিনের বাস্তবতা। এখানে সংঘাতের রূপ-
# লোডশেডিং
# মূল্যস্ফীতি
# শিল্পে স্থবিরতা
# কর্মসংস্থান সংকট
# অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়াই যুদ্ধের প্রভাব।
পেট্রোডলার বিশ্বকে সরাসরি বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে না, কিন্তু এটি বৈশ্বিক ক্ষমতার এমন এক কাঠামো তৈরি করেছে, যেখানে সংঘাতের ঝুঁকি সবসময় উপস্থিত। ভেনেজুয়েলা দেখিয়েছে, অর্থনৈতিক যুদ্ধ কতটা বিধ্বংসী হতে পারে। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া দেখাচ্ছে, ডলার সংকট কীভাবে নীরবে রাষ্ট্রের ভিত কাঁপিয়ে দেয়।
ইতিহাসের পুরনো সত্য আজও প্রযোজ্য- যুদ্ধের রূপ বদলায়, কিন্তু ক্ষমতার লড়াই বদলায় না। পেট্রোডলার সেই লড়াইয়ের আধুনিক রূপ।
তেল, ডলার ও ক্ষমতা- এই ত্রিভুজের ভারসাম্যই নির্ধারণ করবে আগামীর বিশ্ব আসলে কতটা শান্ত থাকবে।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org