স্বাস্থ্য কথা

কেনো খাবেন পাকা পেপে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ পাকা পেপে শুধু সুস্বাদু একটি ফলই নয়, এটি স্বাস্থ্যরক্ষার একটি প্রাকৃতিক ভাণ্ডার। সহজলভ্য এই ফলটি নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখলে শরীরের নানা সমস্যা দূরে রাখা সম্ভব।

কেনো খাবেন পাকা পেপে 1

পুষ্টিবিদদের মতে, পাকা পেপে এমন একটি ফল যা হজম থেকে শুরু করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পর্যন্ত সবকিছুর ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

পাকা পেপেতে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিয়মিত পাকা পেপে খেলে সর্দি-কাশি, জ্বর এবং ভাইরাসজনিত সংক্রমণের ঝুঁকি কমে। এ ছাড়াও এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের ক্ষতিকর ফ্রি র‌্যাডিক্যাল দূর করে কোষকে সুরক্ষা দেয়।

হজমের জন্য পাকা পেপে অসাধারণ উপকারী। এতে রয়েছে প্যাপেইন নামের একটি প্রাকৃতিক এনজাইম, যা প্রোটিন ভাঙতে সাহায্য করে এবং খাবার দ্রুত হজমে সহায়তা করে। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস বা বদহজমের সমস্যা আছে, তারা নিয়মিত পাকা পেপে খেলে অনেকটাই স্বস্তি পান। সকালে খালি পেটে পাকা পেপে খেলে পেট পরিষ্কার থাকে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পাকা পেপে ভালো একটি খাবার। এতে ক্যালোরি কম কিন্তু আঁশ কিংবা ফাইবার বেশি থাকায় পেট ভরা অনুভূতি হয়। যে কারণে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। যারা ডায়েট করছেন, তাদের জন্য পাকা পেপে হতে পারে স্বাস্থ্যকর বিকল্প।

ত্বকের যত্নেও পাকা পেপের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এতে থাকা ভিটামিন এ এবং সি ত্বককে উজ্জ্বল করে এবং বয়সের ছাপ কমাতে সাহায্য করে। পাকা পেপে নিয়মিত খেলে ব্রণ, দাগ ও ত্বকের শুষ্কতা কমে যায়। অনেকেই পেপে দিয়ে ফেসপ্যাক ব্যবহার করেন, কারণ এটি ত্বককে মসৃণ ও সতেজ রাখে।

চুলের জন্যও পাকা পেপে উপকারী। এতে থাকা পুষ্টি উপাদান চুলের গোড়া শক্ত করে এবং চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে। খুশকি ও শুষ্ক মাথার ত্বকেও পাকা পেপে ভালো কাজ করে।

হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষায় পাকা পেপে সহায়ক। এতে থাকা পটাশিয়াম এবং ফাইবার রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।

পাকা পেপে শুধু একটি মিষ্টি ফল নয়, এটি শরীর সুস্থ রাখার একটি প্রাকৃতিক উপহার। নিয়মিত পাকা পেপে খেলে শরীর থাকে সতেজ, রোগমুক্ত এবং কর্মক্ষম।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

স্বাস্থ্য কথা

সন্তানকে স্তন্যপানকারী মায়েদের কী কী খাওয়া জরুরি?

স্বাস্থ্য কথা

ওজন কমানো ও হার্টের স্বাস্থ্য সব কিছুতেই পাকা পেঁপের জুড়ি নেই

স্বাস্থ্য কথা

ডায়াবেটিসে সুস্থ থাকতে কী কী ফল খাবেন বা খাবেন না

স্বাস্থ্য কথা

দীর্ঘ দিন কোলেস্টেরলের সমস্যায় সুস্থ থাকতে খান মাছ

স্বাস্থ্য কথা

প্রতিদিন নিয়ম করে কাঁচা হলুদ কেনো খাবেন

স্বাস্থ্য কথা

পাঁকা পেঁপে কেনো খাবেন

