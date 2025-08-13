The Dhaka Times
আন্তর্জাতিক খবর

ইতালিতে আটক: ইসরায়েলের জন্য লুকিয়ে অস্ত্র আনছিল সৌদি জাহাজ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ইসরায়েলের জন্য অস্ত্র বহন করার অভিযোগে ইতালির জেনোয়া বন্দরের শ্রমিকরা সৌদি আরবের একটি পণ্যবাহী জাহাজ আটক করেছে।

ইতালিতে আটক: ইসরায়েলের জন্য লুকিয়ে অস্ত্র আনছিল সৌদি জাহাজ 1

সোমবার (১১ আগস্ট) ‘বাহরি ইয়ানবু’ নামে জাহাজে এই ঘটনা ঘটে। জাহাজটি সৌদি শিপিং কোম্পানি ‘বাহরি’ পরিচালনা করে বলে জানা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোর থেকে আসা এই জাহাজটিতে ইতালির প্রতিরক্ষা শিল্প প্রতিষ্ঠান লিওনার্দো নির্মিত সামরিক সরঞ্জাম তোলার কথা ছিল। যারমধ্যে আবুধাবির জন্য তৈরি একটি ওটো মেলারা কামানসহ ট্যাংক কিংবা ভারি অস্ত্রও ছিল বলে জানা যায়।

ইতালির গণমাধ্যমের খবরে বলা হয় যে, ৪০ জন বন্দরশ্রমিক জাহাজে উঠেই পরিদর্শনের পর দেখতে পান, জাহাজে ইসরায়েলের জন্য অস্ত্র এবং গোলাবারুদ রয়েছে।

স্বশাসিত পোর্ট ওয়ার্কার্স কালেক্টিভ এবং ইউনিয়ন সিন্ডিকাল দি বেস-এর সদস্য হোসে নিভোই বলেছেন, ‘আমরা যুদ্ধের জন্য কা’জ করি না’। তিনি জানিয়েছেন, বন্দর কর্তৃপক্ষ অস্ত্র পাচার বিষয়ে ‘স্থায়ী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা’ গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

গাজায় আল জাজিরার ৫ সংবাদকর্মীকে ইসরায়েল হত্যা করলো

খামেনিকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দিলো ইসরায়েল

ইতালির শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর জন্য এই ধরনের অস্ত্র সামগ্রী ব্যবস্থাপনা করা ইসরায়েলের গাজায় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধে সহায়তারই শামিল। তারা যে কোনো উপায়ে এই ধরনের অস্ত্র খালাসে নিষেধাজ্ঞার অঙ্গীকার করেছেন।

২০১৯ সালেও জেনোয়া বন্দরের শ্রমিকরা একই জাহাজে অস্ত্রবাহী চালান আটক করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফ্রান্সসহ ইউরোপের বিভিন্ন বন্দরে ইসরায়েলের জন্য নির্ধারিত অস্ত্র চালান আটকে দেওয়ার ঘটনাও বেড়েছে। এ বছরের ৪ জুন ফরাসি ডক শ্রমিকরা মার্সেই বন্দরে ইসরায়েলগামী অস্ত্রের অংশ খালাসে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের দখল এবং অবরোধের কারণে দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, যেখানে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে শিশুসহ বহু মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে।

তবে এই অভিযোগ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে সৌদি শিপিং কোম্পানি ‘বাহরি’। সোমবার প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয় যে, ‘এই ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।’ তারা জানায় যে, ফিলিস্তিন সম্পর্কে সৌদি আরবের নীতির প্রতি ও সব আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় নীতিমালার প্রতি বাহরি সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, কোম্পানিটি কখনও ইসরায়েলে কোনো পণ্য পাঠায়নি কিংবা এই ধরনের কার্যক্রমে জড়িতও হয়নি। তাদের সব কার্যক্রম কঠোর পর্যালোচনা এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হয়। বাহরি অভিযোগ করেছে যে, এই ধরনের খবর তাদের সুনাম ক্ষুণ্ণ করছে ও প্রয়োজনে তারা আইনি ব্যবস্থাও নেবেন।

আন্তর্জাতিক খবর

ইসরায়েলি অবরোধে অনাহারে ৩৫ দিনের শিশুর মৃত্যু

আন্তর্জাতিক খবর

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় একদিনে ১১০ ফিলিস্তিনি নিহত

আন্তর্জাতিক খবর

ইসরায়েলের সমালোচনা করার কারণে জাতিসংঘের বিশেষ দূতের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

আন্তর্জাতিক খবর

“ইসরায়েল আমাকেও হত্যা করতে চেয়েছিল’: ইরানি প্রেসিডেন্ট

আন্তর্জাতিক খবর

গাজায় ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতির শর্তে ইসরায়েল রাজি: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক খবর

ইসরায়েলের কাছে বিপুল গাইডেড বোমা বিক্রি করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

