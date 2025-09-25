The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

চিত্র-বিচিত্র

কুড়ি টাকায় মাত্র চারটে ফুচকা কেনো? ৬টি না পাওয়ায় রাস্তায় বসে কান্না তরুণীর!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ভাইরাল ভিডিওটি পোস্ট করা হয়েছে ‘কুমার মণীশ’ নামে একটি এক্স হ্যান্ডল হতে। ইতিমধ্যেই বহু মানুষ দেখেছেন সেই ভিডিয়ো। লাইক এবং কমেন্টের বন্যা বয়ে গিয়েছে।

কুড়ি টাকায় মাত্র চারটে ফুচকা কেনো? ৬টি না পাওয়ায় রাস্তায় বসে কান্না তরুণীর! 1

২০ টাকায় ৬টি ফুচকার বদলে ৪টি ফুচকা কেনো দেওয়া হলো? অভিযোগ তুলে রাস্তার উপর হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে যান এক তরুণী। ঠিক এভাবেই প্রতিবাদ জানালেন রাস্তায় বসেই। অদ্ভুত ওই ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের গুজরাতের বডোদরায়। সেই ঘটনাটির একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। ভাইরাল হয়েছে ভিডিওটি।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, বডোদরার সুরসাগর এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণী স্থানীয় এক ফুচকা বিক্রেতার কাছে ফুচকা খেতে যান। আশা ছিল, কুড়ি টাকায় ৬টি ফুচকা পাবেন। তবে ওই বিক্রেতা তাকে ৪টি ফুচকা দেন। তিনি জানান, কুড়ি টাকাতে তার কাছে ৪টি ফুচকাই পাওয়া যায়। তারপরেই প্রতিবাদে নামেন ওই তরুণী। ‘ন্যায়বিচারের’ দাবিতে রাস্তায় বসে কান্নাকাটি শুরু করে দেন। রাস্তায় যানজট বেঁধে যায় তরুণীর ওই কীর্তিতে। তারপর পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রাস্তা থেকে সরানো হয় ওই তরুণীকে। সেই ভিডিওই প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

