স্বাস্থ্যকর সবজি লাউয়ের পুষ্টিগুণ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ লাউ হলো আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার একটি স্বাস্থ্যকর সবজি। লাউ শুধু স্বাদেই সমৃদ্ধ নয়, বরং এটি পুষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত উপকারী।
লাউতে পানির পরিমাণ অনেক বেশি থাকে, যা দেহকে হাইড্রেটেড রাখে এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
লাউ ভিটামিন এবং খনিজের উৎকৃষ্ট উৎস। এটি ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ফোলেট ও পটাশিয়াম সমৃদ্ধ। ভিটামিন সি শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ক্ষত নিরাময় করে এবং ত্বককে সুস্থ রাখে। পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
লাউ হজমশক্তি উন্নত করে। লাউতে ফাইবার থাকার কারণে এটি কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে কার্যকর। নিয়মিত লাউ খেলে পেটের গ্যাসজনিত সমস্যা ও অ্যাসিডিটি কমে। এছাড়া, লাউ লিভারের কাজকে সহজ করে এবং শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় টক্সিন বের করতে সাহায্য করে।
লাউ ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্যও উপকারী। এতে ক্যালোরি কম এবং পানি বেশি থাকায় এটি দীর্ঘসময় ক্ষুধা কম রাখে। ফলে ডায়েটে যুক্ত করলে ওজন নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়। এছাড়া লাউ রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক।
লাউ হৃদরোগ প্রতিরোধেও কার্যকর। লাউয়ের ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং পটাশিয়াম হার্টের সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত লাউ খেলে রক্তে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।
লাউ দেহকে সতেজ ও হালকা রাখে। গ্রীষ্মকালে লাউয়ের শরবত বা লাউ রান্না করে খেলে শরীর শীতল থাকে ও অতিরিক্ত তাপজনিত সমস্যা কমে।
লাউ হলো একটি সুস্থতা ও পুষ্টিতে সমৃদ্ধ সবজি। এটি খাদ্যতালিকায় নিয়মিত অন্তর্ভুক্ত করলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, হজম শক্তি উন্নত হয়, ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। লাউ খাওয়া স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের একটি সহজ এবং কার্যকর উপায়।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
