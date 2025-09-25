The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

তথ্য প্রযুক্তি

আইফোন এয়ারের ব্যাটারিতে কেমন ব্যাকআপ পাওয়া যাবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আইফোন ১৭ নিয়ে পুরো বিশ্ব এখন মেতে আছে। অ্যাপলের নতুন আইফোন ১৭ সিরিজ বর্তমানে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ব্যবহারকারীরা ফোনগুলোর ব্যবহার অভিজ্ঞতা বিনিময় করা শুরু করেছেন।

আইফোন এয়ারের ব্যাটারিতে কেমন ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 1

নতুন ১৭ প্রো মডেলের ক্যামেরা নিয়ে নানা আলোচনা তো রয়েছেনই সেইসঙ্গে বেশি আলোচিত হচ্ছে আইফোন এয়ার। এটিই বর্তমান পর্যন্ত অ্যাপলের সবচেয়ে পাতলা আইফোন। তবে সরু নকশার কারণে এই মডেলে কিছু ছাড়ও দিতে হয়েছে। ছোট ব্যাটারি, কম ক্যামেরা ও আগের আইফোন প্লাস মডেলের তুলনায় দাম বেশি। সব মিলিয়ে আইফোন এয়ার নিয়ে শুরু থেকেই কৌতূহল ছিল সবার মধ্যে।

এই আইফোন এয়ারে ব্যবহার করা হয়েছে প্রায় ৩১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি। এতে সিলিকন কার্বন প্রযুক্তি নেই, যা তুলনামূলক পাতলা ব্যাটারিতেও বেশি শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হবে। তবে এই ফোনটির ভেতরের উপাদানগুলো ওপরের অংশটিতে গুছিয়ে বসানো হয়েছে, যা প্রকৌশল নকশার অভিনবত্বের উদাহরণ বলা যায়। তারপরও মূল প্রশ্ন থেকেই যায়। একবার চার্জে ফোনটি কী আদতেও পুরো দিন চলতে পারবে?

প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট টমস গাইড জানিয়েছে যে, পরীক্ষায় আইফোন এয়ার প্রত্যাশার চেয়ে ভালো কাজ করেছে। ব্যাটারি ব্যাকআপে এটি প্রায় আইফোন ১৭’র সমান। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এই ফোনটিতে গড়ে প্রায় ৬ ঘণ্টা স্ক্রিন অনটাইম পাওয়া গেছে। টানা ওয়েব ব্রাউজিংয়েও এটি টিকেছে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত। আইফোন এয়ারের ব্যাটারি আশঙ্কার মতো অবশ্য খারাপ নয়। এর স্থায়িত্ব কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৫ এজ মডেলের সঙ্গেও তুলনীয়। তবে ফলাফল পুরোপুরি সন্তোষজনকও নয় বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ হলো, এই বছর ৫০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারিযুক্ত আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স টানা আরও ৬ ঘণ্টা বেশি সময় ব্যবহার করা যায়। যে কারণে আইফোন এয়ার ব্যবহারকারীদের দিনের মাঝপথে চার্জ দেওয়ার প্রয়োজন হতেও পারে, বিশেষ করে বাইরে বের হলে।

উল্লেখ্য, গত ৯ সেপ্টেম্বর অ্যাপলের বার্ষিক সেপ্টেম্বর আয়োজনে নতুন আইফোন ১৭ সিরিজ উন্মোচন করা হয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বর থেকে প্রি-অর্ডার শুরু হয় আইফোন ১৭ সিরিজ। তারপর ১৯ সেপ্টেম্বর হতে সিরিজের ফোনগুলোও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তথ্যসূত্র: নিউজ১৮ ডটকম।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

জানেন কি?

নতুন ৪টি মডেলের আইফোনের ঘোষণা অ্যাপলের

অ্যাপল পুরোনো দুটি মডেলের আইফোনে প্রযুক্তি সমর্থন সীমিত…

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
তথ্য প্রযুক্তি

আইফোনে ক্রোম ব্রাউজার ব্যবহারকারীদের জন্য এলো সুখবর

তথ্য প্রযুক্তি

যে কারণে আইফোন ব্যবহারকারীদের সতর্ক করলো অ্যাপল

তথ্য প্রযুক্তি

অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে এবার আইফোনের যে সুবিধা ব্যবহার করা যাবে

তথ্য প্রযুক্তি

ট্রাম্পের শুল্ক এড়াতে ভারত হতে ৬০০ টন আইফোন ফেরত নিলো অ্যাপল

তথ্য প্রযুক্তি

ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপের কারণে আইফোনের দাম হতে পারে ২৩০০ ডলার!

তথ্য প্রযুক্তি

আইফোন ১৭ বাজারে আসা সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে

Loading...
More Stories

স্টারলিংকের সব অনুষঙ্গই পাওয়া যাবে গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ারে

দেশের প্রথম টেলিকম অপারেটর হিসেবে ‘টপ এমপ্লয়ার ২০২৫’…

স্যামসাং মোবাইল দ্বিতীয়বারের মতো সুপারব্র্যান্ড পুরস্কার…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali