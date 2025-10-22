বিশ্বের যেসব দেশ চলছে সেনাবাহিনী ছাড়াই!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ প্রতিটি দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেনাবাহিনী। আরও স্পষ্ট করে বললে দেশের সীমান্ত রক্ষা, বিদেশী আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে থাকে সেনাবাহিনী।
তবে বিশ্বে এমন বেশ কিছু দেশ রয়েছে, যাদের কোনো সেনাবাহিনী নেই। সীমান্ত রক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দেশগুলো কীভাবে সামলে নেয় সেইসব দেশ চলুন তা জেনে নেওয়া যাক।
সামোয়া
সামোয়া হলো ওশেনিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্র একটি দেশ। জনসংখ্যা দুই লাখের সামান্য কিছু বেশি। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই এই দ্বীপ রাষ্ট্রটিতে নেই কোনো সামরিক বাহিনী। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য সীমিত সংখ্যক পুলিশ ও নৌবাহিনীও রয়েছে। যারা হালকা অস্ত্র বহন করে থাকে। তবে, ওশেনিয়া কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়লে তাদেরকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে নিউজিল্যান্ড, এই মর্মে দেশ দু’টির মধ্যে রয়েছে একটি চুক্তিও।
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জও ওশেনিয়া অঞ্চলের একটি দেশ। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী- এই দেশটিতে মাত্র ৪২ হাজার মানুষ বসবাস করেন। ছোট-বড় মিলিয়ে দেশটিতে ১২শ’রও বেশি দ্বীপ রয়েছে। অথচ আয়তন মাত্র ১৮১ বর্গকিলোমিটার। এই দেশটিতেও নেই কোনো সামরিক বাহিনী। তবে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য স্বল্পসংখ্যক পুলিশ ও সাগরে টহলের জন্য রয়েছে, মেরিটাইম সার্ভিল্যান্স ইউনিট। অবশ্য সামরিক বাহিনী না থাকা নিয়ে ছোট্ট এই দেশের কোনো মাথাব্যথায় থাকার কথা নয়। কারণ বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দেশ আমেরিকা তাদের নিরাপত্তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে!
লিচেনস্টাইন
জাতিসংঘের হিসাব মতে, লিচেনস্টাইনের জনসংখ্যা হলো ৪০ হাজারের কাছাকাছি। ছোট্ট এই দেশের মোট আয়তন হলো ১৬০ বর্গ কিলোমিটার। যার আবার তিন ভাগের দুই ভাগই দখল করে রয়েছে ছোট-বড় পাহাড়। এমনিতেই ছোট্ট দেশ, এরপর পার্বত্য এলাকা, পূবে রাইন নদী, পশ্চিমে অস্ট্রিয়ার পর্বতমালা- সব মিলিয়ে লিচেনস্টাইনের ভাগ্যে এখন পর্যন্ত কোনো বিমানবন্দর জোটেনি। তেমনি এই দেশটিতে নেই কোনো সেনাবাহিনীও। ১৮৬৮ সালে খরচ কমাতে সেনাবাহিনী বাদ দেয় এই দেশটি। তবে যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনী গঠনের অনুমতি থাকলেও যুদ্ধ না হওয়ায় এটির প্রয়োজনও পড়েনি।
ডোমিনিকা
৭৫৪ বর্গকিলোমিটার পরিধির দেশ ডোমিনিকা। জনসংখ্যা ৭৩ হাজারের সামান্য কিছু বেশি। ১৯৮১ সাল থেকে কোনো সেনাবাহিনী নেই এই দেশটিতে। তবে রয়েছে পুলিশ ফোর্স এবং কোস্টগার্ড। যুদ্ধ কিংবা অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী সামরিক বাহিনী হিসেবে কাজ করে থাকে।
নউরু
নউরু মূলত মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে অবস্থিত। জাতিসংঘের দেওয়া তথ্য বলছে যে, এই দেশটির জনসংখ্যা ১২ হাজারের সামান্য কিছু বেশি। ২১ বর্গকিলোমিটার আয়তনের দেশটি জাপান হতে স্বাধীনতা পেয়েছিলো ১৯৬৮ সালে। এরপর থেকেই তাদের কোনো সেনা কিংবা সামরিক বাহিনী নেই। তবে অস্ত্রধারী পুলিশ বাহিনী রয়েছে তাদের। অবশ্য দেশটিতে সড়ক রয়েছে মোট ১৮ কিলোমিটার, সেখানে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ খুব কঠিন কিছুই নয়। এরপরও কোনো বিপদে পড়লে চুক্তি অনুসারে অস্ট্রেলিয়া নউরুকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে।
সামরিক বাহিনী নেই এমন দেশের তালিকায় আরও রয়েছে গ্রানাডা, কিরিবাতি, পালাউ এবং সলোমান দ্বীপপুঞ্জ। আবার ভ্যাটিকান সিটিতেও সেই অর্থে কোনো সামরিক বাহিনী নেই। তবে এখানে পোপের নিরাপত্তায় সুইস গার্ড নামে একটি সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে। যদিও তাদের নিয়ন্ত্রণভার অবশ্য ভ্যাটিকান রাজ্যের নয়। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি দেশ রয়েছে, যাদের স্থায়ী কিংবা পেশাদার সেনাবাহিনীই নেই। সেইসব দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে কোস্টারিকা, মোনাকো, আইসল্যান্ড, মরিশাস, পানামা এবং ভানুয়াতুর মতো দেশ।
