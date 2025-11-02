আকাশে রহস্যময় লাইটের সারি: আসলে এগুলো কী?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ অস্ট্রেলিয়ার সাউথবার্নেট ও ব্রিসবেন অঞ্চলে এক রাতে দেখা গেছে, আকাশে এক সারিতে আলো- মানুষ ইউএফও (UFO) সন্দেহ করছে, বিজ্ঞানীরা বলছেন, হয়তো এটি স্টারলিংক স্যাটেলাইটের সারি।
ঘটনার বিবরণ এমন
২০২৫ সালের এক সন্ধ্যায় কয়েকটি শহরতলীর মানুষ একই সময় আকাশে সারিতে জ্বলজ্বলে আলোর রেখা দেখেছে। তারা এর ছবিও তুলেছে। সামাজিক মাধ্যমে বিভাজন হয়েছে- “এ কী তাহলে এলিয়েন?”, “নাকি নতুন স্যাটেলাইট?”, “নাকি অন্য কোনো রহস্য?”
স্থানীয় ইউএফও রিসার্চ সংগঠন বলছে যে, সাধারণত গতিশীল স্টারলিংক স্যাটেলাইটই এমন সারি তৈরি করে থাকে, তবে সবটা ব্যাখ্যা করা হয়নি।
বিস্ময়ের কারণ
সাধারণ মানুষ রাতে আকাশে এলোমেলো আলোর রেখা দেখলে ভাবতে শুরু করে যে, “এটি তাহলে কী? এটি কী কোনো ভৌতিক কিছু?”
প্রযুক্তি এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে সংঘাত যেখানে ঘটনাচিত্রের মতো তৈরি হয়- মানুষ বুঝতে পারছে না। এটি শুধু দৃশ্যমান ঘটনা নয়- এটি মানুষের ভাবনায় প্রশ্নও তোলে।
এই ঘটনা এক রকম “টেকনোলজি meets রহস্য”র উদাহরণ। আমরা দিনের পর দিন প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত হচ্ছি, কিন্তু প্রযুক্তি কখনও কখনও আমাদের দৃষ্টিকোণকে অমনভাবে নাড়া দিয়ে যায় যে, তখন আমরা বলি, “এটি কি মিথ্যা?” অথবা “এটি আমলে কী তা বুঝে উঠতে পারছি না?” -Courier Mail
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org