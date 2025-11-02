ওজন কমাতে হলে আপনাকে যা করতে হবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বর্তমান সময় অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা একটি সাধারণ কিন্তু মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি শুধু বাহ্যিক চেহারায় প্রভাব ফেলে না, বরং ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগসহ নানা জটিল রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।
তাই সুস্থভাবে বাঁচতে হলে ওজন নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি। ওজন কমাতে হলে খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম, ঘুম ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়।
এইক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনা। ওজন কমাতে হলে ক্যালরি নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য। অর্থাৎ, যত ক্যালরি শরীরে ব্যয় হয়, তার চেয়ে কম ক্যালরি গ্রহণ করতে হবে। এজন্য চর্বিযুক্ত, ভাজাপোড়া, মিষ্টি, সফট ড্রিংকস, ফাস্টফুড ও প্রক্রিয়াজাত খাবার বাদ দিতে হবে। পরিবর্তে খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে আঁশসমৃদ্ধ শাকসবজি, ফল, ডাল, লাল চাল, ওটস এবং লীন প্রোটিন যেমন মাছ, ডিমের সাদা অংশ ও দুধজাত খাবার। দিনে অল্প অল্প করে বারবার খাবার খাওয়া ও পর্যাপ্ত পানি পান শরীরের বিপাকক্রিয়া সক্রিয় রাখে।
নিয়মিত ব্যায়াম করা ওজন কমানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। প্রতিদিন অন্তত ৩০–৪৫ মিনিট হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো বা জগিং করা যেতে পারে। ব্যায়াম শুধু ক্যালরি পোড়ায় না, বরং শরীরকে শক্তিশালী ও মনকে প্রশান্ত রাখে। তবে ব্যায়াম শুরু করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো, বিশেষ করে যাদের দীর্ঘদিনের স্বাস্থ্য সমস্যা আছে।
পর্যাপ্ত ঘুম ওজন নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা রাখে। ঘুম কম হলে শরীরে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়, ক্ষুধা বাড়ে এবং ওজন কমানোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। প্রতিদিন অন্তত ৭–৮ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত।
এ ছাড়াও মানসিক চাপ বা স্ট্রেস কমানোও জরুরি। অতিরিক্ত মানসিক চাপ থাকলে কর্টিসল নামক হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়, যা শরীরে চর্বি জমাতে সাহায্য করে। তাই মেডিটেশন, বই পড়া, গান শোনা বা পছন্দের কাজ করা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।
ওজন কমানো কিন্তু একদিনের কাজ নয়- এটি ধৈর্য, নিয়ম এবং সচেতনতার বিষয়। সুষম খাদ্য, নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম এবং মানসিক প্রশান্তিই পারে ধীরে ধীরে ওজন কমাতে ও দীর্ঘমেয়াদে সুস্থ জীবন উপহার দিতে।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org