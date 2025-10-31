The Dhaka Times
আন্তর্জাতিক খবর

গাজায় একের পর এক প্রাণঘাতী হামলা: যুদ্ধবিরতি মানছে না ইসরায়েল

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজায় একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী।

গাজায় একের পর এক প্রাণঘাতী হামলা: যুদ্ধবিরতি মানছে না ইসরায়েল 1

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজার উত্তরাঞ্চলে আবারও প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলী বাহিনী।

আল-শিফা হাসপাতালের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, গাজার বেইত লাহিয়া এলাকায় বুধবার সন্ধ্যায় বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে অন্তত ২ জন নিহত হয়। তবে ইসরায়েল দাবি করেছে যে তারা এমন একটি জায়গায় হামলা চালিয়েছে যেখানে অস্ত্র মজুদ করা হচ্ছিল ও এটি তাদের সেনাদের জন্য ছিল হুমকিস্বরুপ।

গত ১০ অক্টোবর হতে গাজায় হামাস এবং ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ করে আসছে।

এ সপ্তাহের মঙ্গলবার গাজার দক্ষিণাঞ্চলের রাফাতে একজন ইসরায়েলি সেনা নিহত হন। তারপর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজায় শক্তিশালী হামলা চালানোর নির্দেশও দেন।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, হামলায় ১০৪ জন নিহত হন, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী এবং শিশু। তবে ইসরায়েল দাবি করেছে যে, তারা হামাসের সিনিয়র যোদ্ধাদের লক্ষ্য করেই হামলা চালিয়েছে। এতে কয়েক ডজন হামাসের যোদ্ধা নিহত হয়।

তবে পরবর্তীতে ইসরায়েল (বুধবার) মধ্যরাতে জানায়, তারা যুদ্ধবিরতি আবারও পর্যালোচনা করছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

গাজায় ‘শক্তিশালী হামলা’ চালানোর জন্য নেতানিয়াহুর নির্দেশ

ইসরায়েলি বাহিনী নিজদের নির্মাণবর্জ্য গাজায় এনে ফেলছে!

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

