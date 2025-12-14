The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

আন্তর্জাতিক খবর

সিরিয়ায় আইএসের অতর্কিত হামলায় মার্কিন সেনাসহ ৩ জন নিহত

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের (আইএস) অতর্কিত হামলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দু’জন সেনা এবং একজন দোভাষী নিহত হয়েছেন বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড তথ্য জানিয়েছে।

সিরিয়ায় আইএসের অতর্কিত হামলায় মার্কিন সেনাসহ ৩ জন নিহত 1

এই হামলায় সেনাবাহিনীর ৩ সদস্য আহত হয়েছেন ও এই সময় হামলায় অংশ নেওয়া আইএস সদস্যকে হত্যা করা হয়। পেন্টাগনের মুখপাত্র শন পার্নেল জানিয়েছেন যে, সিরিয়ার পালমিরায় অতর্কিত হামলার এই ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। তিনি বলেছেন যে, ‘সবাই জেনে রাখুন, আপনি যদি বিশ্বের যে কোনো স্থানে আমেরিকানদের ওপর হামলা চালান, তাহলে আপনার জীবনের বাকি সময়টি এটি জেনে কাটাতে হবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপনাকে খুঁজে বের করবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করবে।’

পেন্টাগনের আরেকজন কর্মকর্তা বলেছেন, ‘এমন একটি এলাকায় এই হামলাটি হয়েছে, যেখানে সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।’ তিনি আরও বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত আইএস এই হামলা চালিয়েছে।’

সম্প্রতি আইএসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য গঠিত একটি আন্তর্জাতিক জোটে যোগও দেয় সিরিয়া। এই বৈশ্বিক জোটের লক্ষ্যই হলো, আইএসের অবশিষ্ট অংশগুলোকে নির্মূল করা ও মধ্যপ্রাচ্যে বিদেশি সশস্ত্র গোষ্ঠীর তৎপরতা ঠেকানো।

গত মাসে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এই সফর দুই দেশের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা বলেও উল্লেখ করেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা। তথ্যসূত্র: বিবিসি।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

সিরিয়ায় নতুন সূর্যোদয়ের স্বপ্ন দেখছেন রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান

সিরিয়া ছেড়ে পালানোর পর এই প্রথম মুখ খুললেন আসাদ

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
আন্তর্জাতিক খবর

কী কারণে সিরিয়ায় বেপরোয়া হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল?

আন্তর্জাতিক খবর

সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি

আন্তর্জাতিক খবর

দীর্ঘ এক যুগ পর সিরিয়ায় ফ্লাইট চালু করলো সৌদি আরব

আন্তর্জাতিক খবর

সিরিয়ায় ইরান কনস্যুলেটে ইসরায়েলের ভয়াবহ হামলায় নিহত ৮

আন্তর্জাতিক খবর

‘আইএস মস্কোতে হামলা চালাতে পারে- তা বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন’

আন্তর্জাতিক খবর

ইসরায়েলি বর্বরতার প্রতিবাদে গায়ে আগুন দিলেন এক মার্কিন সেনা

Loading...
More Stories

খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিক ব্যবহার: বন্ধ্যাত্ব বাড়াসহ বিশ্ব…

“ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে’:…

অস্ট্রেলিয়ায় দাবানলে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali