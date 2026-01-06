The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

আন্তর্জাতিক খবর

২০০ মার্কিন সেনা মাদুরোকে তুলে নিয়ে আসে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস থেকে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে তুলে আনার সেই রুদ্ধশ্বাস অভিযানে কতোজন মার্কিন সেনা অংশ নিয়েছিলেন, সেটি অবশেষে পরিষ্কার করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২০০ মার্কিন সেনা মাদুরোকে তুলে নিয়ে আসে 1

সোমবার (৫ জানুয়ারি) মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ জানিয়েছেন যে, ওই গোপন অভিযানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর প্রায় ২০০ জন সেনা সদস্য মোতায়েন ছিল। ভার্জিনিয়ার একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানায় নৌবাহিনীর নতুন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ‘পিসিইউ জন এফ. কেনেডি’-তে নাবিক এবং কর্মীদের উদ্দেশে দেওয়া এক বক্তব্যে তিনি এই তথ্য প্রকাশ করেছেন।

সিএনএন-এর লাইভ আপডেটে জানানো হয়, এই বিশেষ অভিযানে সেনাবাহিনীর এলিট ডেল্টা ফোর্সের পাশাপাশি এফবিআই-এর একটি চৌকস ইউনিটও ওই সময় সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল।

প্রতিরক্ষা সচিব হেগসেথ তার বক্তব্যে রুশ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অকার্যকারিতা নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন যে, ‘মনে হচ্ছে রাশিয়ার তৈরি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুব একটা কাজেই আসেনি।’ তিনি আরও জানান, ডাউনটাউন কারাকাসে প্রবেশ করে মার্কিন আইনে অভিযুক্ত এবং মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় থাকা মাদুরোকে তারা সফলভাবে আটক করে আনতেও সক্ষম হয়েছেন।

অত্যন্ত স্বস্তির বিষয় হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, এই অভিযানে একজন মার্কিন সেনাও নিহত হয়নি। অভিযানের মুহূর্তগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে হেগসেথ রসিকতা করে বলেন যে, মাদুরো এমন কিছু অসাধারণ আমেরিকানের সঙ্গে দেখা পেয়েছিলেন যারা নাইট-ভিশন গগলস পরে তার ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলেন। এমনকি মাদুরো কিংবা তার নিরাপত্তা দল অভিযানের বিষয়টি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি।

নিকোলাস মাদুরোকে আটকের সেই নাটকীয় মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে হেগসেথ আরও জানিয়েছেন যে, মার্কিন সেনারা যখন তাদের একদম কাছাকাছি পৌঁছায়, তার মাত্র ৩ মিনিট আগেও মাদুরো কিছুই জানতেন না। এমনকি অভিযানের সময় মাদুরোর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস বাইরে বিমানের শব্দ পাওয়ার কথা বললেও তারা বুঝতেই পারেননি যে তাদের বন্দি করার জন্য মার্কিন ডেল্টা ফোর্স চলে এসেছে।

বর্তমানে মাদুরো নিউইয়র্কের একটি আদালতে আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হচ্ছেন ও নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। তবে পেন্টাগন এই অভিযানকে একটি বিশাল সাফল্য হিসেবেই দেখছে, যেখানে কোনো মার্কিন প্রাণের ক্ষতি ছাড়াই অন্য এক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। সূত্র: সিএনএন।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

সিরিয়ায় আইএসের অতর্কিত হামলায় মার্কিন সেনাসহ ৩ জন নিহত

ইসরায়েলি বর্বরতার প্রতিবাদে গায়ে আগুন দিলেন এক মার্কিন সেনা

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
আন্তর্জাতিক খবর

কাবুলে ড্রোন হামলায় মার্কিন সেনাদের কোনো ‘শাস্তি’ হবে না!

আন্তর্জাতিক খবর

‘মার্কিন সেনারা ভবিষ্যতে আবারও আফগানিস্তানে ফিরবে’

আন্তর্জাতিক খবর

‘মার্কিন সেনারা আইএসের ৫০ টন সোনা লুট করে নিয়ে গেছে!’

আন্তর্জাতিক খবর

জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণার জের: ইরাকে মার্কিন সেনাদের ওপর হামলার হুঁশিয়ারি

আন্তর্জাতিক খবর

মার্কিন সেনার আইএসকে সাহায্যের অভিযোগ!

আন্তর্জাতিক খবর

সাজাপ্রাপ্ত মার্কিন সেনা ব্র্যাডলি ম্যানিং নারী হতে চান

Loading...
More Stories

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা সম্পর্কে চীন: কোনো দেশ ‘বিশ্বের…

ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হলেন ডেলসি রদ্রিগেজ

মার্কিন সংস্থার হুঁশিয়ারি: ২০২৬ সালে ভারত এবং পাকিস্তানের…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali