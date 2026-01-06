The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

বিনোদন

ব্যাপক আয় করলো স্ট্রেঞ্জার থিংস!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিরিজ ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহেও মুক্তি পেয়েছে! বছরের প্রথম দিনে মুক্তি পাওয়া এই সিরিজের চূড়ান্ত সিজনের অন্তিম পর্বটি দেখতে সিনেমা হলে যেনো দর্শকরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। মূলত, এক বিশেষ প্রদর্শনীর মাধ্যমে সিরিজটির আয়ও হয়েছে ব্যাপক।

ব্যাপক আয় করলো স্ট্রেঞ্জার থিংস! 1

হল মালিকদের দাবির ওপর ভিত্ত করে বিনোদনভিত্তিক মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘ভ্যারাইটি’ জানিয়েছে যে, প্রেক্ষাগৃহ গুলোতে বিশেষ প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাত্র কয়েক দিনেই প্রায় ২৫ থেকে ২৮ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে এই সিনেমাটি। তবে এই আয়ের সঠিক হিসাব বের করা কিছুটা জটিলও; কারণ সাধারণ টিকিট বিক্রির মাধ্যমে এই সিনেমার আয় নির্ধারণ করা হয়নি। দর্শকরা সাধারণত বিভিন্ন খাবার-পানীয় কিনে ভাউচার সংগ্রহের মাধ্যমে সিরিজটি প্রেক্ষাগৃহে দেখতে পান। যে কারণে প্রেক্ষাগৃহভেদে বিভিন্ন দামে বিক্রি হয়েছে এইসব ভাউচার।

সম্প্রতি সিরিজটির নির্মাতা ডাফার ব্রাদার্স জানিয়েছিলেন যে, প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনীর জন্য ইতিমধ্যেই প্রায় ১১ লাখ ভাউচার বিক্রি হয়েছে। যারমধ্যে এএমসি থিয়েটার একাই ১৫ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে, যেখানে সাড়ে ৭ লাখেরও বেশি মানুষ খাবার এবং পানীয়র ক্রেডিট কিনেছিলেন। এই চেইন শপটির দখলেই ছিল মোট থিয়েটার সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

