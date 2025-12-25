The Dhaka Times
ভ্রমণে যাওয়ার সময় যে বিষয়গুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ভ্রমণ মানুষের জীবনে আনন্দ, অভিজ্ঞতা এবং মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়। নতুন জায়গা দেখা, ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং দৈনন্দিন ব্যস্ততা থেকে কিছু সময়ের জন্য দূরে থাকা- সব মিলিয়ে ভ্রমণ আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে।

ভ্রমণে যাওয়ার সময় যে বিষয়গুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে 1

তবে ভ্রমণকে আনন্দদায়ক ও নিরাপদ করতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আগেই খেয়াল রাখা জরুরি। পরিকল্পনার অভাব থাকলে ভ্রমণ হতে পারে বিড়ম্বনাপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ।

ভ্রমণের আগে পরিকল্পনা

ভ্রমণের আগে সঠিক পরিকল্পনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোথায় যাবেন, কতদিন থাকবেন, যাতায়াতের মাধ্যম কী হবে এবং বাজেট কত- এসব বিষয় আগে থেকেই নির্ধারণ করা প্রয়োজন। গন্তব্যস্থলের আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থা ও স্থানীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা থাকলে ভ্রমণ আরও সহজ হয়। প্রয়োজনে হোটেল বা থাকার জায়গা আগেভাগেই বুকিং করে রাখা ভালো।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পরিচয়পত্র

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখা জরুরি। জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ভিসা (বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে), টিকিট ও হোটেল বুকিংয়ের কাগজপত্র আলাদা ফোল্ডারে রাখলে বিপদের সময় সহজে পাওয়া যায়। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের ফটোকপি বা ডিজিটাল কপি মোবাইল বা ইমেইলে সংরক্ষণ করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

ভ্রমণের সময় নিরাপত্তার বিষয়

ভ্রমণের সময় নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। অপরিচিত জায়গায় বেশি নগদ অর্থ বহন না করা, মূল্যবান জিনিসপত্র খেয়াল রেখে রাখা এবং অচেনা মানুষের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে চলা উচিত। রাতের বেলায় নিরাপদ এলাকা ছাড়া একা ঘোরাফেরা না করাই ভালো। প্রয়োজনে স্থানীয় জরুরি নম্বরগুলো জেনে রাখা দরকার।

স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত যত্ন

স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত যত্নের বিষয়টি অবহেলা করা যাবে না। ভ্রমণের সময় প্রয়োজনীয় ওষুধ, ফার্স্ট এইড বক্স ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার সামগ্রী সঙ্গে রাখা উচিত। গন্তব্যস্থলের খাবার ও পানির বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি, বিশেষ করে রাস্তার খাবার খাওয়ার সময়। বিশুদ্ধ পানি পান করা ও নিয়মিত হাত পরিষ্কার রাখলে অসুস্থতার ঝুঁকি কমে।

ভ্রমণে পোশাক ও সরঞ্জাম

ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক ও সরঞ্জাম বাছাই করা গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়া অনুযায়ী পোশাক নেওয়া, আরামদায়ক জুতা ব্যবহার করা এবং অতিরিক্ত কাপড় বহন না করাই ভালো। পাহাড়, সমুদ্র বা বনাঞ্চলে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যেমন টর্চ, রেইনকোট বা সানস্ক্রিন সঙ্গে রাখা উচিত।

পরিবেশ ও স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি সম্মান দেখানো ভ্রমণকারীর দায়িত্ব। ময়লা-আবর্জনা যেখানে-সেখানে না ফেলা, প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট না করা এবং স্থানীয় নিয়মকানুন মেনে চলা উচিত। এতে ভ্রমণ হবে আনন্দদায়ক, নিরাপদ এবং স্মরণীয়।

সঠিক পরিকল্পনা এবং সচেতনতার মাধ্যমে ভ্রমণ হয়ে উঠতে পারে জীবনের অন্যতম সুন্দর একটি অভিজ্ঞতা।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

জানেন কি?

অরণ্যে ঘটছে তিমি উৎছটন: ভ্রমণ ও পরিবেশে এক অনাকাঙ্ক্ষিত চমক!

ভ্রমণের সময় যে জিনিসগুলো আপনাকে অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

