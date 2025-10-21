ভ্রমণের সময় যে জিনিসগুলো আপনাকে অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ভ্রমণ মানুষের জীবনে আনন্দ এবং প্রশান্তি এনে দেয়। ব্যস্ত জীবন থেকে কিছু সময়ের জন্য দূরে গিয়ে প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকা মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।
ভ্রমণ উপভোগ্য করতে হলে সঠিক প্রস্তুতি নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। অনেক সময় প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে না রাখার কারণে পুরো ভ্রমণটাই অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে। তাই ভ্রমণের সময় কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঙ্গে রাখা অপরিহার্য।
প্রথমেই পরিচয়পত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র রাখতে হবে। জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ট্রেন বা বাসের টিকিট, হোটেল বুকিংয়ের কপি- এইসব ডকুমেন্ট ভ্রমণের সময় খুবই প্রয়োজন হয়। এগুলো একটি আলাদা ফোল্ডার বা ব্যাগে সংরক্ষণ করা উচিত যাতে হারানোর সম্ভাবনা না থাকে।
তারপর আসে পোশাক এবং জুতার বিষয়টি। ভ্রমণের স্থান এবং আবহাওয়া অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করতে হবে। পাহাড়ি এলাকায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে উষ্ণ পোশাক যেমন জ্যাকেট বা সোয়েটার রাখা প্রয়োজন, আর সমুদ্র এলাকায় হালকা ও আরামদায়ক পোশাকই যথেষ্ট। অতিরিক্ত অন্তর্বাস, মোজা, টুপি, ছাতা ও আরামদায়ক জুতা অবশ্যই সঙ্গে রাখা উচিত।
ভ্রমণের সময় ওষুধপত্র এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় হঠাৎ মাথা ব্যথা, জ্বর, পেটের সমস্যা বা গাড়িতে বমি ভাব হতে পারে। তাই ব্যথানাশক, প্যারাসিটামল, গ্যাসের ওষুধ, ব্যান্ডেজ, স্যানিটাইজার এবং জীবাণুনাশক ক্রিম সঙ্গে রাখা ভালো। যাদের নির্দিষ্ট ওষুধ সেবনের অভ্যাস আছে, তাদের নিয়মিত ওষুধ যথেষ্ট পরিমাণে রাখতে হবে।
ভ্রমণের সময় খাবার এবং পানি নিয়েও সতর্ক থাকা জরুরি। বাইরে অস্বাস্থ্যকর খাবার খেলে পেটের সমস্যা হতে পারে। তাই শুকনো খাবার যেমন বিস্কুট, বাদাম, চিপস, ফল ইত্যাদি রাখা ভালো। সঙ্গে অবশ্যই একটি পানি বোতল রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করতে হবে।
এছাড়া মোবাইল ফোন, চার্জার এবং পাওয়ার ব্যাংক ভ্রমণের অপরিহার্য জিনিসগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখন প্রায় সব কাজই মোবাইলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তাই ফোন চার্জ থাকা জরুরি। ক্যামেরা বা সেলফি স্টিকও অনেকের প্রিয় ভ্রমণসঙ্গী হতে পারে।
সবশেষে, মানিব্যাগ ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম যেমন- লক করা ব্যাগ, সেফটি পাউচ বা মানিবেল্ট ব্যবহার করা উচিত যাতে টাকা-পয়সা এবং মূল্যবান জিনিস নিরাপদ থাকে।
সঠিক পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে রাখলে ভ্রমণ হয় নির্ভাবনাময় ও আনন্দময়। তাই যাত্রার আগে একটি ছোট তালিকা তৈরি করে প্রয়োজনীয় সব জিনিস গুছিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এতে ভ্রমণ হবে আরও আনন্দ দায়ক এবং স্মরণীয়।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org