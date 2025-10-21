চালকবিহীন উড়ন্ত গাড়িটি এক চার্জে যাবে ২০০ কিলোমিটার!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ চীনের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইহ্যাং নতুন মডেলের উড়ন্ত গাড়ি তৈরি করেছে যে গাড়ি একবার চার্জে সর্বোচ্চ ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়তে সক্ষম।
‘ভিটি ৩৫’ মডেলের উড়ন্ত এই গাড়িটি গন্তব্য নির্বাচন করলেই যাত্রীদের নিয়ে উড়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়। হেলিকপ্টারের আদলে খাড়াভাবে ওঠানামাও করতে পারে এই উড়ন্ত গাড়িটি। যে কারণে রানওয়ের পরিবর্তে শহরের যে কোনো স্থানে ওঠানামা করতে পারেন যাত্রীরা। সম্প্রতি চীনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই উড়ন্ত গাড়িটির কার্যকারিতা প্রদর্শন করেছে ইহ্যাং।
দুই আসনের এই উড়ন্ত গাড়িটিতে রয়েছে ৮টি লিফট প্রপেলার। যে কারণে খুব সহজেই যে কোনো জায়গা থেকে উড্ডয়নের পাশাপাশি অবতরণও করতে পারে। স্বয়ংক্রিয় উড্ডয়ন সক্ষমতা, সরাসরি গন্তব্যে পৌঁছানোর দক্ষতা ও পরিবেশবান্ধব বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত ইঞ্জিনের কারণে ভিটি ৩৫ এক শহর হতে অন্য শহরে আকাশযাত্রাকে আরও কার্যকর এবং টেকসই করে তুলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ইহ্যাংয়ের তথ্যমতে, গবেষণার দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে ভিটি ৩৫ সফলভাবেই উড্ডয়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, যা প্রযুক্তিগত বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। মূলত এক শহর হতে অন্য শহরে ভ্রমণের জন্য তৈরি এই উড়ন্ত গাড়ি আকাশপথে চলাচলের এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করবে। এই উড়ন্ত গাড়িটির দাম ধরা হয়েছে ৯ লাখ ৫০ হাজার ডলার (বাংলাদেশী মুদ্রায় যা দাড়াচ্ছে ১১ কোটি ৫৯ লাখ টাকা)। তবে কবে নাগাদ উড়ন্ত গাড়িটি বাজারে আসছে, সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানা যায়নি।
উড়ন্ত গাড়িটির বিষয়ে ইহ্যাংয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হুয়াঝি হু বলেছেন, ‘চালকবিহীন ইভিটল প্রযুক্তির পথিকৃৎ হিসেবে আমরা ক্রমাগত উড়োজাহাজের কর্মক্ষমতা বাড়াচ্ছি ও এর ব্যবহারিক ক্ষেত্রও সম্প্রসারণ করছি। আমাদের লক্ষ্য নিরাপদ, স্মার্ট এবং সহজলভ্য নিম্ন উচ্চতার পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা সবুজ এবং টেকসই ভবিষ্যতের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।’ তথ্যসূত্র: ডেইলি মেইল।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org