বিজ্ঞান-উদ্ভাবন

জেলিফিশের একটি প্রজাতির অমরত্বের রহস্য আসলে কী?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আমরা জানি যে কোনো প্রাণীর মৃত্যুর কোনো বিকল্প নেই। এই চিরাচরিত ধারণা বদলে দিয়েছে টারিটোপসিস ডোরনি নামে বিশেষ প্রজাতির জেলিফিশ!

স্বাভাবিক অবস্থায় এই প্রজাতির জীবনচক্র অন্যান্য জেলিফিশের মতো হলেও তাদের শরীরে বয়সের ছাপও পড়ে না। বিজ্ঞানীদের মতে, এই প্রজাতির জেলিফিশ তার জীবনচক্রকে ঠিক উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম! তাই সমুদ্রের এই বিস্ময়কর প্রাণীটি নিয়ে নানা রহস্য সৃষ্টি হচ্ছে।

টারিটোপসিস ডোরনি প্রজাতির জেলিফিশ আকারে খুব ছোট, লম্বা এবং চওড়ায় মাত্র ৪ দশমিক ৫ মিলিমিটার। যে কারণে এটি মানুষের কনিষ্ঠ আঙুলের নখের থেকেও ছোট। ১৮৮৩ সালে টারিটোপসিস ডোরনি প্রজাতির জেলিফিশ আবিষ্কৃত হলেও এই প্রজাতিটির অলৌকিক ক্ষমতার কথা বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন এরও প্রায় ১০০ বছর পর।

বিজ্ঞানীদের তথ্য মতে, প্রতিকূল পরিবেশ কিংবা শারীরিক আঘাতের সম্মুখীন হলে এই জেলিফিশ মারা যাওয়ার পরিবর্তে নিজের বয়স কমিয়ে শৈশব অবস্থাতে ফিরে যেতে পারে! হাইড্রোজোয়ান পরিবারের সদস্য প্রাণীটির শারীরিক গঠন সাধারণ জেলিফিশের মতোই মনে হলেও বেশ কিছুটা ভিন্ন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্রিস্টিন স্নিটজলার জানিয়েছেন, জেলিফিশের কোষের এক বিশেষ ক্ষমতাও রয়েছে। এটি অনাহার কিংবা পরিবেশগত সংকটে পড়লে এর পূর্ণবয়স্ক কোষকে রূপান্তরিত করে টিস্যুর একটি পিণ্ডে এটি পরিণত করে। সেই পিণ্ড হতে পুনরায় শৈশব অবস্থাতে তৈরি হয়। তখন জীবনচক্র একেবারেই নতুন করে শুরু হয়। একজন বৃদ্ধ মানুষ যেনো পুনরায় শিশু হয়ে বেঁচে উঠছেন, ঠিক এমন অবস্থা দেখা যাচ্ছে!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল লেডেন মনে করেন যে, এই জেলিফিশের ওপর গবেষণা মানবজাতির দীর্ঘ এবং সুস্থ জীবনের রহস্য উন্মোচনে সহায়কও হতে পারে। এই গবেষণা মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু কিংবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুনর্গঠনের নতুন পথও দেখাতে পারে। গবেষণাগারে এই জেলিফিশ পালন করা তুলনামূলক সস্তা বলেও বায়োমেডিক্যাল গবেষণায় এটি বড় ধরনের বিপ্লব নিয়ে আসতে পারে। তথ্যসূত্র: এনডিটিভি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

মানুষের পূর্বসূরি শাখাভুক্ত প্রজাতির প্রথম ফসিল আবিষ্কার!

ব্রাজিলে পাওয়া গিয়েছে ডাইনোসর যুগের পাখিদের জীবাশ্ম!

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

