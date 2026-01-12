The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

লাইফস্টাইল

রাতে মোজা পরে ঘুমানো কী উপকারী না ক্ষতিকর?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শীতকাল হোক বা স্বাভাবিক সময়- অনেকেই রাতে ঘুমানোর সময় মোজা পরেন। কেউ ঠান্ডা থেকে বাঁচতে, কেউ আবার অভ্যাসবশত।

রাতে মোজা পরে ঘুমানো কী উপকারী না ক্ষতিকর? 1

তবে প্রশ্ন হলো, রাতে মোজা পরে ঘুমানো কি সত্যিই শরীরের জন্য উপকারী, নাকি এতে লুকিয়ে আছে কিছু ক্ষতিকর দিক? চিকিৎসা ও জীবনধারাবিষয়ক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই অভ্যাসের ভালো-মন্দ দুটো দিকই রয়েছে।

রাতে মোজা পরে ঘুমানোর একটি বড় উপকারিতা হলো শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা। আমাদের শরীর ঘুমের সময় স্বাভাবিকভাবে তাপমাত্রা কিছুটা কমিয়ে নেয়। পা ঠান্ডা হয়ে গেলে অনেকের ঘুম আসতে দেরি হয়। মোজা পা উষ্ণ রাখে, ফলে রক্ত সঞ্চালন ভালো হয় এবং দ্রুত ঘুম আসতে সাহায্য করে। বিশেষ করে যাদের ঠান্ডা পা বা ‘কোল্ড ফিট’ সমস্যা রয়েছে, তাদের জন্য এটি বেশ উপকারী।

ভালো ঘুম নিশ্চিত করতে মোজা সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, পা উষ্ণ থাকলে মস্তিষ্ক ঘুমের সংকেত দ্রুত গ্রহণ করে। এর ফলে গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন ঘুম হয়। অনিদ্রা বা ঘুমের সমস্যা থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাই রাতে মোজা পরা উপকারে আসতে পারে।

তবে উপকারিতার পাশাপাশি কিছু সম্ভাব্য ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। দীর্ঘ সময় মোজা পরে থাকলে পায়ে ঘাম জমতে পারে। বিশেষ করে যদি মোজা সিনথেটিক বা বাতাস চলাচল অযোগ্য কাপড়ের হয়, তাহলে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। এতে পায়ের চুলকানি, দুর্গন্ধ বা ফাঙ্গাল ইনফেকশন দেখা দিতে পারে। তাই অপরিষ্কার বা ভেজা মোজা পরে ঘুমানো কখনোই উচিত নয়।

আরেকটি বিষয় হলো, খুব টাইট মোজা পায়ে রক্ত সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এতে পায়ে অস্বস্তি, অবশভাব বা চাপ লাগার অনুভূতি হতে পারে। বিশেষ করে ডায়াবেটিস বা রক্ত সঞ্চালনজনিত সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটি আরও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

রাতে মোজা পরলে যদি পা অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়, তাহলে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হতে পারে। এতে কিছু মানুষের ঘুমের মধ্যে অস্বস্তি বা ঘেমে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। ফলে সবার জন্য এই অভ্যাস সমানভাবে উপকারী নয়।

রাতে মোজা পরে ঘুমানো পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিভেদে উপকারী বা ক্ষতিকর হতে পারে। যদি মোজা পরিষ্কার, ঢিলেঢালা এবং সুতি বা প্রাকৃতিক কাপড়ের হয়, তাহলে এটি ঘুমের মান উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে। তবে অস্বস্তি, ঘাম বা ত্বকের সমস্যা দেখা দিলে মোজা ছাড়া ঘুমানোই ভালো। নিজের শরীরের প্রতিক্রিয়া বুঝে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

লাইফস্টাইল

