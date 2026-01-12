মহাকাশ স্টেশন থেকে দ্রুত ফিরিয়ে আনা হচ্ছে চার নভোচারীকে!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে অবস্থানের মাধ্যমে (আইএসএস) মহাকাশসংক্রান্ত নানা ধরনের গবেষণা করে থাকেন বিভিন্ন দেশের নভোচারীরা।
তবে হঠাৎই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকা চার নভোচারীকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে নাসা। মহাকাশ স্টেশনে একজন নভোচারী অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে এই মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থাটি।
নাসা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, স্পেসএক্সের তৈরি মহাকাশযানের মাধ্যমে ১৪ জানুয়ারি বিকেল ৫টার পর ওই নভোচারীরা স্টেশন থেকে পৃথিবীর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবেন। আবহাওয়া এবং পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে ১৫ জানুয়ারি ভোরবেলায় ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে ক্যাপসুলটি অবতরণ করবে। অসুস্থ নভোচারীর নাম কিংবা রোগের বিস্তারিত প্রকাশ না করলেও কোনো দুর্ঘটনার কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়নি বলে নিশ্চিত করেছে নাসা।
নাসার প্রশাসক জ্যারেড আইজ্যাকম্যান জানিয়েছেন যে, গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার কারণে এ বছরের শুরুতেই নির্ধারিত স্পেসওয়াক কিংবা মহাকাশে হাঁটার কর্মসূচি বাতিল করা হয়। নাসার প্রধান স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা কর্মকর্তা জেমস পোলক জানিয়েছেন যে, অসুস্থ নভোচারী বর্তমানে স্থিতিশীল হলেও কিছু ঝুঁকি রয়েই গেছে। চিকিৎসকরা এখনও সমস্যাটি পুরোপুরি শনাক্ত করতেও পারেননি। ঝুঁকি এড়াতে এবং নভোচারীদের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে এই জরুরি প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে ফেরত আসতে যাওয়া নভোচারীরা হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাইক ফিংকে এবং জেনা কার্ডম্যান, জাপানের কিমিয়া ইউই ও রাশিয়ান কসমোনাট ওলেগ প্লাটনোভ। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপর নভোচারী ক্রিস উইলিয়ামস মহাকাশ স্টেশনেই অবস্থান করবেন। ক্রু-১১ অভিযানের আওতায় গত বছরের ১ আগস্ট মহাকাশে যান তাঁরা। সাধারণত এই মিশনগুলো ৬ মাস স্থায়ী হয়। যে কারণে তাঁদের কয়েক সপ্তাহ পর পৃথিবীতে ফেরত আসার কথা ছিল। তথ্যসূত্র: ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস টাইমস।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
