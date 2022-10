নিজের ব্যক্তিগত তথ্যের প্রোফাইল দেখার পদ্ধতি জেনে নিন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সোস্যাল মিডিয়াগুলোতে যুক্ত হওয়ার সময় সব তথ্যই দিতে হয়। আজ জেনে নিন নিজের ব্যক্তিগত তথ্যের প্রোফাইল দেখার পদ্ধতি।

সোশ্যাল মিডিয়া এবং টেক কোম্পানিগুলো ইউজারদের ডাটা কালেক্ট করতে পারে, নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারে এটা শুনে হয়তো কেও অবাক হবে না। কারণ আমরা নিজেদের ইচ্ছাতেই তাদের কাছে আমাদের ব্যক্তিগত ডেটাও দিচ্ছি। তবে অনেকেই জানে না যে, প্রায় সব কোম্পানিই ইউজারদের ডেটা কালেক্ট করে, আপনি সেখানে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য দেন কিংবা না দেন।

বেশির ভাগ কোম্পানিই আপনার, লোকেশন, বয়স, কোন ডিভাইস ব্যবহার করছেন সেটি জানতে চায়। তারা বুঝতে পারে যে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, কোন লোকেশনে আপনি অবস্থান করছেন, বয়সের উপর ভিত্তি করে তারা আপনার আচরণ অনুযায়ী প্রোফাইল তৈরি করে থাকে।

বড় বড় কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যেই, থার্ডপার্টি এডভারটাইজারদের কাছে যেনো আপনার ডেটা কম এক্সপোজ হয় সে জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে সব সময়ই এটা কাজ করেনি। কয়েক মাস আগে অ্যাপল App Tracking Transparency (ATT), পলিসি নিয়ে এসেছিল যার মাধ্যমে ইউজার ডিসাইড করতে পারবে যে, কোন কোন অ্যাপ তাদের ডেটাতে এক্সেস নিতে পারবে। তবে মজার বিষয় হলো, এই পলিসি এপ্লাই করার পর অ্যাপল নিজেই ইউজারের হিউজ ডেটা কালেক্ট করেছে। অ্যাপল বিভিন্ন বিষয়ের লগ রাখা শুরু করে যেমন:

# ইউজারদের অ্যাপল আইডি ডিটেল রেকর্ড রাখে

# কন্টাক্ট, ফটো, ইমেইল আইক্লাউড এ স্টোর করে

# অ্যাপ ইউসেজ ইনফরমেশন রেকর্ড রাখে

# অ্যাপ স্টোর, আই তিউন্স এবং Aradhashav Iradshang থেকে আইটেম পারচেজ ও ব্রাউজিং হিস্ট্রি রেকর্ড রাখে

# অ্যাপল রিটেইল স্টোর ও ক্লাউড লেনদেন রেকর্ড রাখে

# মার্কেটিং কমিউনিকেশন, প্রেফারেন্স ও অন্যান্য এক্টিভিটির রেকর্ড রাখে

আপনি চাইলেই দেখতে পারেন অ্যাপল এ পর্যন্ত আপনার কী কী তথ্য স্টোর করেছে ও এর একটি কপিও ডাউনলোড করতে পারেন। এটা করতে প্রথমে Apple Account -এ যান স্ক্রুল করে Data & Privacy তে আসুন, Manage Your Data and Privacy, ট্যাপ করুন ও get a copy of your data সিলেক্ট করুন।

গুগলের ট্র্যাকিং

আমরা অনেকেই জানি গুগল সার্চের জন্য জনপ্রিয় হলেও ইউজার ডেটা সংগ্রহেও বিখ্যাত। গুগলে আপনার একাউন্ট থাকলেই, এটা আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের চেয়েও আপনার সম্পর্কে বেশি তথ্য জানতে পারবে। আপনার যদি বাসায় গুগলের স্মার্ট এসিস্ট্যান্ট থেকে থাকে তাহলে, এটি আপনার ঘরের খবর যেমন- কোথায় থাকছেন, যাচ্ছেন, কী কিনছেন, কার বার্থডে কবে কখন, কখন কোন অনুষ্ঠান হতে পারে সবই জানবে।

গুগলের ট্র্যাকিং বন্ধ করার একমাত্র পথই হলো এটার কোনো সার্ভিসই ব্যবহার না করা। তবে এটা প্রায় অসম্ভব, আপনাকে ই-মেইলের জন্য হয়তো জিমেইল ব্যবহার করতে হবে, ন্যাভিগেশনের জন্যও গুগল ম্যাপ ব্যবহার করতে হবে। গুগল আপনার সম্পর্কে কতোটুকু জানে সেটা জানতে প্রথমে গুগল অ্যাকাউন্ট -এ সাইন ইন করুন, মাই একটিভিটি পেজে সাইন ইন করুন। এখান থেকেই জানতে পারবেন গুগল আপনার সম্পর্কে কী কী সেভ করে রেখেছে, চাইলে আপনি search history, location tracking, YouTube history, personalized advertising ইত্যাদি ডিলিটও করতে পারবেন। আপনার যদি লোকেশন ট্র্যাকিং এনেভল থাকে তাহলে গুগল এটাও জানতে পারবে আপনি কোন জায়গা হতে কোন ছবি তুলেছেন।

তথ্য ভাণ্ডার ফেসবুক

সাধারণত সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে ইউজারদের সবচেয়ে বেশি ডিটেল থাকে। আর সে জন্যই হ্যাকাররা ফেসবুক এবং টুইটার হ্যাক করে ক্রেডিট কার্ডের মতো তথ্য পেয়ে যায়। এছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে আমরা নিজেদের ইচ্ছাতেই সব তথ্য দিয়ে ফেলি।

আমরা যখন ফেসবুকে একাউন্ট করি তখনই আমাদের নাম, বয়স, কোথায় বসবাস করি, আমাদের বন্ধু কারা, রাজনৈতিক দল, আগ্রহের বিষয় সবই দিয়ে দেই। আপনি যদি জানতে চান কী কী তথ্য আপনার সেভ রয়েছে তাহলে এখানে থেকে আপনার কপি ডাউনলোডও করে নিতে পারেন। এটা করার জন্য আপনাকে প্রথমে ডেক্সটপ থেকে আপনাকে ফেসবুকে লগইন করতে হবে। আপনি ডানপাশের একাউন্ট বাটমে ক্লিক করুন, Settings & Privacy, এ চলে যান, এবার Download your information খুঁজে বের করার পর সেখানে ক্লিক করুন।

আপনার ভাবনার চেয়েও বেশি জানে মাইক্রোসফট

আপনি যদি মাইক্রোসফটের প্রোডাক্ট ব্যবহার করেন তাহলে অবশ্যই সেখানে আপনাকে একাউন্ট খুলতে হবে। এখান থেকেই ডাটা কালেকশন শুরু হয়। বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন কোম্পানি অফিস ৩৬৫ ব্যবহার করে থাকে সুতরাং মাইক্রোসফট জানে আপনি কে ও কোথায় কাজ করেন। আপনার যদি এক্সবক্স লাইভ বা গেমপাস এই একাউন্ট থাকে তাহলে তারা জানতে পারবে আপনি কোথায় বাস করেন ও কোন গেম পছন্দ করেন এবং কতোবার সেগুলো ক্রয় করেন। আপনি মাইক্রোসফটের ক্ষেত্রেও জানতে পারবেন তারা আপনার সম্পর্কে কী কী তথ্য জেনেছে। আপনি মাইক্রোসফটের ড্যাশবোর্ড হতে আপনার ব্রাউজিং ও লোকেশন ডাটা দেখতে পারবেন। এছাড়াও এখান থেকে আপনি এক্সবক্স, উইন্ডোজ, মাইক্রোসফট টিমস ও স্কাইপ -এর প্রাইভেসি সেটিংসও দেখতে পাবেন।

অ্যাপল, গুগল, ফেসবুক -এর মতো কোম্পানিগুলোতেও আপনার প্রোফাইল রয়েছে। তারা আপনার তথ্য ব্যবহার করে থাকে বিজ্ঞাপন তথা বিভিন্ন কাজে। এখন আপনি হয়তো জানতে পেরেছেন তাদের কাছে আপনার কী কী তথ্য রয়েছে।

