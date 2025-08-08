The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

তথ্য প্রযুক্তি

প্রতারণামূলক বার্তা ঠেকাতে নতুন নিরাপত্তা–সুবিধা চালু করলো হোয়াটসঅ্যাপ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় অনলাইন মাধ্যাম হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের প্রতারণামূলক বার্তা হতে রক্ষা করতে একাধিক নতুন নিরাপত্তা–সুবিধা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করছে।

প্রতারণামূলক বার্তা ঠেকাতে নতুন নিরাপত্তা–সুবিধা চালু করলো হোয়াটসঅ্যাপ 1

মঙ্গলবার এক ঘোষণায় মেটার মালিকানাধীন মেসেজিং অ্যাপটি জানিয়েছে যে, প্রতারণা চক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই ৬ লাখ ৮০ হাজারের বেশি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। এইসব অ্যাকাউন্ট হতে বিশ্বজুড়ে নানা ধরনের ভুয়া বার্তা পাঠিয়ে প্রতারণাও করা হচ্ছিল। নতুন নিরাপত্তা–সুবিধাগুলো ব্যক্তিগত এবং গ্রুপ চ্যাটে প্রতারণামূলক বার্তা শনাক্তেও সহায়তা করবে।

এইসব নিরাপত্তা–সুবিধাগুলো চালু হলে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি ব্যবহারকারীদের নতুন কোনো গ্রুপে যুক্ত করলে হোয়াটসঅ্যাপ একটি ‘সেফটি ওভারভিউ’ও দেখাবে। এতে গ্রুপ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদর্শনও করা হবে। যে কারণে ব্যবহারকারীর কাছে গ্রুপটি পরিচিত মনে হলে তিনি চ্যাট খুলে বিস্তারিত তথ্যও দেখতে পারবেন। অন্যথায়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রুপের নোটিফিকেশনও বন্ধ থাকবে। ব্যবহারকারী আগ্রহ প্রকাশ না করা পর্যন্ত কোনো বার্তায় দেখানো হবে না। যে কারণে ব্যবহারকারীদের অজান্তে কোনো সন্দেহজনক গ্রুপে যুক্ত হওয়া এবং বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও কমবে।

এ ছাড়াও হোয়াটসঅ্যাপ ব্যক্তিগত চ্যাটেও প্রতারণা প্রতিরোধে বাড়তি সতর্কতা যুক্ত করছে। অনেক প্রতারক প্রথমেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কিংবা অন্য ওয়েবসাইটে পরিচিত হয়ে বিশ্বাসযোগ্যতাও অর্জন করেন। তারপর হোয়াটসঅ্যাপে প্রতারণামূলক বিভিন্ন বার্তাও পাঠান। নতুন সুবিধার মাধ্যমে ব্যবহারকারী যদিও বা কন্ট্যাক্ট লিস্টে না থাকা কারও সঙ্গে চ্যাট শুরু করেন, তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ ওই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যও দেখাবে।

এক ব্লগ বার্তায় হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে যে, প্রতারণা প্রতিরোধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআইয়ের সঙ্গে যৌথভাবেই কাজ করছে হোয়াটসঅ্যাপ। সম্প্রতি কম্বোডিয়াভিত্তিক প্রতারক চক্রকে শনাক্ত করে কার্যক্রম বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ওই চক্রটি চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে প্রতারণামূলক বিভিন্ন বার্তা পাঠিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতো। তথ্যসূত্র : টেক ক্রাঞ্চ।

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

