কোপাইলট চ্যাটবটযুক্ত নতুন ল্যাপটপ এখন বাজারে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দেশের বাজারে মাইক্রোসফটের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির ‘কোপাইলট’ চ্যাটবটযুক্ত নতুন ল্যাপটপ নিয়ে এলো আসুস বাংলাদেশ।

‘ভিভোবুক এস১৪’ মডেলের ল্যাপটপটির কি-বোর্ডে কোপাইলট ব্যবহারের জন্য পৃথক ‘কি’ থাকায় খুব সহজেই কোপাইলট চ্যাটবটটি চালু করে তথ্য বিশ্লেষণ, প্রকল্প পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন কাজ করা সম্ভব। সম্প্রতি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এইসব তথ্য জানিয়েছে আসুস বাংলাদেশ।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইন্টেল কোর আলট্রা ৫ এবং আলট্রা ৭ (সিরিজ ২) প্রসেসরে চলা ল্যাপটপটিতে ১৬ গিগাবাইট র‍্যাম এবং ১ টেরাবাইটের ধারণক্ষমতা রয়েছে। যে কারণে সহজেই দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ করার পাশাপাশি ভিডিও সম্পাদনা এবং কনটেন্ট তৈরি করা যায়। ল্যাপটপটি একবার চার্জে টানা ২০ ঘণ্টা চলতে পারে ও মাত্র ৪৯ মিনিটে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত চার্জও হয়। যে কারণে চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তাও করতে হয় না।

১৪ ইঞ্চি পর্দার ল্যাপটপটির রিফ্রেশ রেট হলো ৬০ হার্টজ। ডলবি অ্যাটমস স্পিকারযুক্ত এই ল্যাপটপটিতে বিল্ট-ইন ক্যামেরা শাটারও রয়েছে। যে কারণে কাজ শেষে খুব সহজেই ক্যামেরার শাটার বন্ধ করা যাবে। ল্যাপটপটিতে ২টি ইউএসবি টাইপ-এ পোর্ট, ২টি ইউএসবি টাইপ-সি পোর্টসহ এইচডিএমআই পোর্ট ও ৩ দশমিক ৫ মিমি অডিও জ্যাকও রয়েছে।

উইন্ডোজ ১১ হোম অপারেটিং সিস্টেমে চলা এই ল্যাপটপটিতে আসুস এআই নয়েজ ক্যানসেলিং প্রযুক্তি থাকার কারণে অনলাইন বৈঠক কিংবা ভিডিও কলও স্বচ্ছন্দে করা যাবে। ২টি সংস্করণে বাজারে আসা ল্যাপটপটির দাম যথাক্রমে ১ লাখ ১৮ হাজার টাকা ও ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা।

