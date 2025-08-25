The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

স্বাস্থ্য কথা

কোন নিয়মে ওটস খেলে ওজন কমবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ চটজলদি ওজন কমানোর জন্য বিভিন্ন ডায়েটের খোঁজ করেন মানুষ। কখনও কখনও আবার উপবাস করেই দিন কাটাচ্ছেন। তবে না খেয়ে থাকার চেয়ে সঠিক উপায়ে ওটস খাওয়া স্বাস্থ্যের ভালো।

কোন নিয়মে ওটস খেলে ওজন কমবে 1

ওজন কমানোর জন্য সঠিক খাবার সঠিক উপায়ে খেলে ফল পাওয়া যাবে। ওটস খাওয়ার সঠিক নিয়ম জেনে নিন।

কীভাবে ওটস ওজন কমায়?

এক বাটি ওটস খেলে পেট দীর্ঘসময় ভর্তি থাকে। যে কারণে ক্ষণে ক্ষণে খাবার খাওয়ার ইচ্ছেও হয় না। অপরদিকে, ওটসে বিটা-গ্লুকান নামে ফাইবার রয়েছে, যা হজমে সহায়তা করে ও রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও ওটসের মধ্যে প্রোটিনও রয়েছে, যা ওজন কমাতেও সাহায্য করে। আয়রণ, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক, ভিটামিন বি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মতো উপাদান রয়েছে ওটস। ওজন কমানোর পাশাপাশি রোগের ঝুঁকি কমায় এই ওটস।

ওটস খেলে দ্রুত ওজন কমে কীভাবে?

জানেন কি?

যে বিশেষ পাউডার ওজন কমাতে সাহায্য করবে

যে নিয়মে খেলে টক দই ওজন কমাতে সাহায্য করবে

ওটস মূলত কোলেস্টেরল, ব্লাড সুগার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ওজন কমাতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে অন্ত্রের খেয়াল রাখে ও বিপাক হার বাড়ায়। যে কারণে সহজেই ওজন কমে। তবে সঠিক উপায়ে ওটস না খেলে ওজন কমবে না। অনেকেই দুধ, মধু, খেজুরের মতো উপাদানের সঙ্গেও ওটস খান। আবার কেও কেও স্বাদের জন্য এতে চিনি মেশান। ফুল-ফ্যাট দুধ কিংবা শর্করার রয়েছে এমন উপাদানের সঙ্গে ওটস খেলে কিন্তু ওজন কমবে না। বরং বিভিন মশলা, টক দই, তাজা ফল ইত্যাদি দিয়ে ওটস খেতে হবে।

ওটস খাবেন কোন কোন উপাদানের সঙ্গে?

# হলুদ, দারুচিনি, পেঁয়াজ, রসুনের মতো উপাদান দিয়ে ওটসের খিচুড়ি বানিয়ে নিন। এই ধরনের মশলা শরীরের প্রদাহ কমায় ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে।

# টকদইয়ের সঙ্গে ওটস, তাজা ফল, বাদাম মিশিয়েও খেতে পারেন। প্রয়োজনে ওভারনাইট ওটস বানিয়েও খেতে পারেন।

# টকদই, চিয়া সিডস, বাদাম তাজা ফল ইত্যাদি দিয়ে ওটসের স্মুদি বানিয়েও খেতে পারেন।

# ওটসের রুটি, ইডলি, ধোসা খেয়েও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। তথ্যসূত্র: এই সময়।

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
স্বাস্থ্য কথা

দোষ কী শুধু শিঙাড়া-জিলিপির? কোন খাবার ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে

স্বাস্থ্য কথা

যে সব্জি খেলে বাড়বে না ওজন: বরং আরও কমবে ফ্যাটি লিভার

স্বাস্থ্য কথা

ওজন কমাতে ভাত-রুটি কম খেলে যে বিপদ হতে পারে

স্বাস্থ্য কথা

ওজন ঝরাতে সাহায্য করবে তিসিবীজের পানি

স্বাস্থ্য কথা

কম ঘুমোলেই কী ওজন বাড়ে না? বিজ্ঞানীরা কী বলেন?

স্বাস্থ্য কথা

দুধ, ফল, সব্জি খেয়েও ক্যালশিয়ামের ঘাটতি যাচ্ছে না কিন্তু কেনো?

Loading...
More Stories

জিভের উপর সাদা আস্তরণ পড়লে যে রোগে আক্রান্ত হতে পারেন

হজমের গোলমাল কমাতে সকালে এই অভ্যাসগুলো করতে হবে

ব্রেকফাস্টে কলা খেলে কী কী সুফল পাবেন?

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali