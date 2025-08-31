The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

স্বাস্থ্য কথা

ওজন কমাতে কোন ফলগুলো সাহায্য করবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বর্তমান সময়ে অতিরিক্ত ওজন একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। স্থূলতা কেবল দেহের সৌন্দর্যকেই নষ্ট করে না, বরং ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগসহ নানা জটিল রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

ওজন কমাতে কোন ফলগুলো সাহায্য করবে 1

খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনা ওজন নিয়ন্ত্রণের মূল উপায়। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাকৃতিক ফলমূল নিয়মিত খেলে ক্যালরি নিয়ন্ত্রণ হয়, হজম প্রক্রিয়া উন্নত হয় এবং শরীরে অতিরিক্ত ফ্যাট জমতে পারে না। তবে সব ফল সমানভাবে ওজন কমাতে কার্যকর নয়। নিচে কিছু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত ফলের উল্লেখ করা হলো, যেগুলো ওজন কমাতে সাহায্য করে।

আপেল (Apple)

আপেলে ক্যালরি তুলনামূলক কম হলেও এতে খাদ্যআঁশ (fiber) অনেক বেশি থাকে। আঁশ পেটে দীর্ঘ সময় পূর্ণতার অনুভূতি দেয়, ফলে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনে প্রকাশিত একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, যারা নিয়মিত আপেল খায় তাদের শরীরের ওজন অন্যদের তুলনায় ধীরে বাড়ে।

কমলা ও লেবু জাতীয় ফল (Citrus fruits)

এসব ফলে ভিটামিন–সি সমৃদ্ধ এবং ক্যালরিও খুব কম। এগুলো শরীরের মেটাবলিজম বাড়ায়, চর্বি ভাঙার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মাধ্যমে টক্সিন বের করতে সাহায্য করে।

বেরি জাতীয় ফল (Berries)

বেরি জাতীয় ফল যেমন ব্লুবেরি, স্ট্রবেরি, রাস্পবেরি। গবেষণায় দেখা গেছে, এই ফলগুলিতে পলিফেনল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা ফ্যাট কোষ ভাঙতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে এগুলোতে চিনি কম এবং আঁশ বেশি থাকে, যা ওজন কমাতে সহায়ক।

জানেন কি?

ডায়াবেটিসের রোগীদের সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোন ফল খাবেন

কোন নিয়মে ওটস খেলে ওজন কমবে

তরমুজ (Watermelon)

যদিও এতে প্রাকৃতিক চিনি আছে, তবে পানির পরিমাণ ৯০% এর বেশি। ফলে তরমুজ শরীরকে হাইড্রেট রাখে, ক্যালরি কমায় এবং ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

পেয়ারা (Guava)

পেয়ারা উচ্চ আঁশযুক্ত এবং গ্লাইসেমিক ইনডেক্স তুলনামূলক কম, ফলে এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ও অতিরিক্ত ফ্যাট জমতে বাধা দেয়।

ডালিম (Pomegranate)

ডালিম ওজন কমানোর জন্য একটি কার্যকর ফল। এতে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও পলিফেনল থাকে যা ফ্যাট মেটাবলিজমে ইতিবাচক প্রভাবও ফেলে।

তবে মনে রাখতে হবে, ফল খাওয়ার সময় পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ জরুরি। অতিরিক্ত পরিমাণে উচ্চ–চিনি যুক্ত ফল যেমন আঙ্গুর বা কলা অতিরিক্ত খেলে উল্টো ওজন বাড়তে পারে। তাই একটি ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্য তালিকার অংশ হিসেবে পরিমিত পরিমাণে ফল খাওয়া উচিত।

ওজন কমাতে চাইলে ফলমূল একটি প্রাকৃতিক ও নিরাপদ সমাধান। আপেল, কমলা, বেরি জাতীয় ফল, তরমুজ, পেয়ারা ও ডালিম বিশেষভাবে কার্যকর। এসব ফল শরীরকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সরবরাহ করে, একই সঙ্গে ক্যালরি ও ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তবে ফল খাওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য অপরিহার্য। তাছাড়াও নিজ থেকে কোনো কিছু না করে চিকিৎসক বা ডায়েটিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

