ডিসেম্বরে ঢাকায় আসছেন আতিফ আসলাম: রয়েছে দুই কনসার্ট

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ পাকিস্তানের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আতিফ আসলাম ঢাকায় মঞ্চে আবারও গান গাইতে আসছেন। ডিসেম্বর মাসে পরপর দুটি কনসার্টে পারফর্ম করবেন এই তারকা শিল্পী।
একটি আয়োজন করছে ‘মেইন স্টেজ’, আরেকটি চ্যারিটি কনসার্টও আয়োজন করছে ‘স্পিরিটস অব জুলাই’ নামে ওই প্ল্যাটফর্মটি।
‘মেইন স্টেজ’ নামে এই প্রতিষ্ঠানটি আগামী ১৩ ডিসেম্বর আয়োজন করছে ‘আতিফ আসলাম অ্যাট মেইন স্টেজ শো’। আয়োজকদের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঢাকার ১০০ ফিট ও ৩০০ ফিট এলাকার মধ্যবর্তী ‘ঢাকা এরিনা’-তে অনুষ্ঠিত হবে এই কনসার্টটি। সেদিন বেলা ১টা হতেই দর্শকদের জন্য গেট খুলে দেওয়া হবে। কনসার্ট শুরু হবে বিকেল ৫টায় ও চলবে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত।
ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে যে, ‘ঢাকা, তোমরা কী প্রস্তুত? এক্স ফোর্স নিয়ে আসছে আতিফ আসলাম লাইভ অ্যাট দ্য মেইন স্টেজ শো! অ্যালার্ম সেট করে রাখুন- দল জড়ো করুন। কারণ এটি হতে যাচ্ছে বছরের সেরা একটি শো।’
আয়োজকদের মুখপাত্র রিসালাত জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক এবং নিরাপদভাবে আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের সঙ্গে ইতিমধ্যে নিয়মমাফিক কাজ চলছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, তরুণদের ইতিবাচক উদ্যোগকে সমর্থন হিসেবে কর্তৃপক্ষও সর্বোচ্চ সহযোগিতা দেবে।
এই কনসার্ট এর টিকেট ‘চলোঘুরি ডট কম’ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। দু’টি ক্যাটাগরি- ‘জেনারেল’ এবং ‘ফ্রন্ট ভিআইপি’- এ বিক্রি করা হচ্ছে টিকেট।
অপরদিকে ‘স্পিরিটস অব জুলাই’ প্ল্যাটফর্মটি এবার আয়োজন করতে যাচ্ছে চ্যারিটি কনসার্ট ‘ইকোজ অব রেভ্যুলেশন ২.০’। গত বছর গণআন্দোলনে হতাহতদের পরিবারকে সহায়তা করতেই তারা ‘ইকোস অব রেভ্যুলেশন’ নামে প্রথম কনসার্টটি আয়োজন করে।
আয়োজকদের একজন জাফর সাদিক জানান, ‘জুলাই শহীদ, আহত এবং তাদের পরিবারকে স্থায়ী পুনর্বাসন ও জুলাইয়ের চেতনাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যেই এবারও দ্বিতীয় কনসার্ট আয়োজন করছি। এখান থেকে আয়কৃত সম্পূর্ণ অর্থ যাবে “জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনে”, যা শহীদ এবং আহতদের দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন কর্মসূচিতে ব্যয় করা হবে।’
এই চ্যারিটি কনসার্টেও আতিফ আসলামকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ডিসেম্বরের ১২ তারিখ হতে ২০ তারিখের মধ্যে আয়োজন করা হবে কনসার্টটি। খুব শীঘ্রই আয়োজকরা ভেন্যু এবং বিস্তারিত জানাতে সংবাদ সম্মেলন করবেন।
তিনি আরও জানান, কনসার্টে লোকসংগীত, কাওয়ালি ও দেশি–বিদেশি ব্যান্ডের পরিবেশনা থাকবে। সেইসঙ্গে থাকবে জুলাই বিপ্লব–সংক্রান্ত আলোকচিত্র, গ্রাফিতি, মঞ্চনাটকসহ শিল্প–সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীও।
উল্লেখ্য, গত বছর ঢাকায় ‘লেটস ভাইভ আর্ট অ্যান্ড মিউজিক ফেস্টিভ্যাল’ ও ‘ম্যাজিকাল নাইট ২.০’-তে গান করেছিলেন আতিফ আসলাম।
