বিনোদন

ভারতের দক্ষিণি সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানার না বলা কথা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ভারতের দক্ষিণি সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা এবার শেয়ার করেছেন।

ভারতের দক্ষিণি সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানার না বলা কথা 1

তার তেলেগু ছবি ‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’ বক্স অফিসে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। মুক্তির প্রথম দিনেই ১.৩ কোটি রুপি আয়ের পর, দ্বিতীয় দিনে প্রায় দ্বিগুণ ব্যবসা করে ছবিটি।

দ্বিতীয় দিনে সিনেমাটির আয় হয়েছে প্রায় ২.৫ কোটি রুপি। সব মিলিয়ে প্রথম দুই দিনে সিনেমাটির মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৩.৮ কোটি রুপিরও বেশি। ধারণা করা হচ্ছে যে, দর্শকদের ‘ওয়ার্ড-অফ-মাউথ’ বা মুখে মুখে প্রচার ও রাশমিকার আবেগঘন অভিনয়ের কারণেই এমন সাফল্য পেয়েছে সিনেমাটি।

মুক্তির দ্বিতীয় দিনে হলগুলোতে ৩০.৭৯ শতাংশ দর্শক উপস্থিতি রেকর্ড করে ‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’। সকালের শো বেশ কিছুটা ধীরগতিতে শুরু হলেও, দিনের সঙ্গে সঙ্গে গতি আরও বেড়েছে। সকালে উপস্থিতি ছিল ১৭.৩২ শতাংশ, যা দুপুরে বেড়ে হয় ৩৩.৪৪ শতাংশে দাঁড়ায়। সন্ধ্যার শোতে এটি আরও সামান্য বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩.৮৪ শতাংশে।

তবে সিনেমাটি বক্স অফিসে তার আসল ঝলক দেখিয়েছে রাতের শো-গুলোতেই, যেখানে দর্শক উপস্থিতি ছিল সর্বোচ্চ ৩৮.৫৫ শতাংশ পর্যন্ত। সপ্তাহের শেষে দর্শক সমাগম বৃদ্ধি পাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে যে, সিনেমাটি নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ ক্রমশই বাড়ছে।

সিনেমাটির সাফল্য এবং দর্শকদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় আবেগাপ্লুত রাশমিকা মান্দানা। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি তার অনুভূতির কথাও জানিয়েছেন। অভিনেত্রী লিখেছেন যে, ‘যখন রাহুল (পরিচালক) প্রথম আমাকে সিনেমাটির এই গল্পটি শুনিয়েছিলেন, আমার মনে আছে, আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।’

তিনি আরও বলেন যে, ‘গল্পে এমন অনেক মুহূর্তও ছিল যা আমার মনে এমনভাবে আঘাত করেছিল যা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। সেই মিটিং থেকে আমি দু’টি জিনিস নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম একটি হলো চিত্রনাট্য, যা আমার কাছে ছিল ‘না করলেই পাপ হবে’ এমন কিছু; আর একজন বন্ধুও।’

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

বিনোদন

ফারিণ-ইমরানের গান ‘মন গলবে না’ মুক্তি পাচ্ছে ৪ ডিসেম্বর

বিনোদন

ঈশ্বরদীতে ৮ কুকুরছানা হত্যা: সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করলেন তারকারা

বিনোদন

এক যুগ পর চলচ্চিত্রে ফিরেই আইটেম গানে নাচলেন পলি

বিনোদন

বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন দীপিকা পাড়ুকোনের বোন আনিশা

বিনোদন

সাংবাদিক দম্পতির হত্যারহস্য নিয়ে নির্মিত ওয়েব ফিল্ম ‘অমীমাংসিত’ আসছে ডিসেম্বরে

বিনোদন

ছেলের সঙ্গে শুটিংয়ে রেগে গিয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন!

র‍্যাম্প থেকে যিনি রুপালি পর্দায়

রণবীর সারা অর্জুনকে ‘অসাধারণ’ বললেন

দুই বছর পর আবারও পর্দায় ফিরছেন বিদ্যা সিনহা মিম

