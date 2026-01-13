সরকার বিনামূল্যে ফ্রিল্যান্সার আইডি কার্ড দেবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সিং খাতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবং ফ্রিল্যান্সারদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে মঙ্গলবার ‘ন্যাশনাল ফ্রিল্যান্সার রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড আইডি কার্ড ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম’ চালু করছে সরকার।
সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এই প্ল্যাটফর্মটিতে নিবন্ধন করে ফ্রিল্যান্সাররা বিনামূল্যে আইডি কার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা নিশ্চিত ইতিমধ্যেই প্ল্যাটফর্মটির দুর্বলতা মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি অধিদপ্তর।
নতুন এই আইডি কার্ডের মাধ্যমে নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সাররা ব্যাংকিং সেবা, ঋণ এবং ক্রেডিট কার্ড সুবিধা, আর্থিক প্রণোদনা ও সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন। প্ল্যাটফর্মটি একটি জাতীয় তথ্য ভান্ডার হিসেবে কাজ করবে, যেখানে ফ্রিল্যান্সারদের সংখ্যা, দক্ষতা এবং কাজের ধরন সংরক্ষিত থাকবে, যা নীতিনির্ধারণে সহায়ক ভূমিকাও পালন করবে।
নতুন প্ল্যাটফর্মটির কারিগরি দিক এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব গতকাল (সোমবার) একটি সংবাদ মাধ্যমকে জানান, এটি ডিজিটাল কার্ড, কোনো প্লাস্টিক কার্ড নয়। কার্ডটি বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এই প্ল্যাটফর্মটি তৈরির পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণ করবেন আইসিটি বিভাগের প্রকৌশলীরা। এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংযোগও স্থাপন করা হবে।
ফ্রিল্যান্সারদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর করতে এই নতুন ব্যবস্থায় বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তনও আনা হয়েছে। এি বিষয়ে ফ্রিলান্সার, আপওয়ার্ক বাংলাদেশ গ্রুপের প্রশাসক কাজী মামুন ওই সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, ‘আগে ফ্রিল্যান্সার কার্ড বেসরকারি সংগঠনের মাধ্যমেই দেওয়া হতো, যেখানে তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে ঝুঁকিও ছিল। সেইসঙ্গে ব্যাংকিং সুবিধা পেতেও তাদের বেশ ঝামেলায় পড়তে হতো। নতুন প্ল্যাটফর্মটিতে কার্ড দেবে আইসিটি বিভাগ। যে কারণে তথ্যের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে।’
ফ্রিল্যান্সার আইডি কার্ড পাওয়ার খরচ এবং যোগ্যতার বিষয়ে কাজী মামুন আরও জানিয়েছেন, আগে এই কার্ড নিতে ১ হাজার ৫০০ হতে ২ হাজার ৫০০ টাকা খরচ হতো, তবে এখন এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। নতুন ফ্রিল্যান্সারদের উৎসাহ দিতে আমরা ইতিমধ্যেই ন্যূনতম ৫০ হতে ১০০ ডলার আয় করা ফ্রিলান্সারদের আবেদন করার সুযোগ চালুর জন্যই সুপারিশ করেছি। এতে করে নতুন ফ্রিল্যানাররা বৈধ পথে নিজেদের আয়ের অর্থও দেশে আনতে আগ্রহী হবেন।’
