তথ্য প্রযুক্তি

সরকার বিনামূল্যে ফ্রিল্যান্সার আইডি কার্ড দেবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সিং খাতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবং ফ্রিল্যান্সারদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে মঙ্গলবার ‘ন্যাশনাল ফ্রিল্যান্সার রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড আইডি কার্ড ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম’ চালু করছে সরকার।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এই প্ল্যাটফর্মটিতে নিবন্ধন করে ফ্রিল্যান্সাররা বিনামূল্যে আইডি কার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা নিশ্চিত ইতিমধ্যেই প্ল্যাটফর্মটির দুর্বলতা মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি অধিদপ্তর।

নতুন এই আইডি কার্ডের মাধ্যমে নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সাররা ব্যাংকিং সেবা, ঋণ এবং ক্রেডিট কার্ড সুবিধা, আর্থিক প্রণোদনা ও সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন। প্ল্যাটফর্মটি একটি জাতীয় তথ্য ভান্ডার হিসেবে কাজ করবে, যেখানে ফ্রিল্যান্সারদের সংখ্যা, দক্ষতা এবং কাজের ধরন সংরক্ষিত থাকবে, যা নীতিনির্ধারণে সহায়ক ভূমিকাও পালন করবে।

নতুন প্ল্যাটফর্মটির কারিগরি দিক এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব গতকাল (সোমবার) একটি সংবাদ মাধ্যমকে জানান, এটি ডিজিটাল কার্ড, কোনো প্লাস্টিক কার্ড নয়। কার্ডটি বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এই প্ল্যাটফর্মটি তৈরির পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণ করবেন আইসিটি বিভাগের প্রকৌশলীরা। এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংযোগও স্থাপন করা হবে।

ফ্রিল্যান্সারদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর করতে এই নতুন ব্যবস্থায় বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তনও আনা হয়েছে। এি বিষয়ে ফ্রিলান্সার, আপওয়ার্ক বাংলাদেশ গ্রুপের প্রশাসক কাজী মামুন ওই সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, ‘আগে ফ্রিল্যান্সার কার্ড বেসরকারি সংগঠনের মাধ্যমেই দেওয়া হতো, যেখানে তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে ঝুঁকিও ছিল। সেইসঙ্গে ব্যাংকিং সুবিধা পেতেও তাদের বেশ ঝামেলায় পড়তে হতো। নতুন প্ল্যাটফর্মটিতে কার্ড দেবে আইসিটি বিভাগ। যে কারণে তথ্যের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে।’

ফ্রিল্যান্সার আইডি কার্ড পাওয়ার খরচ এবং যোগ্যতার বিষয়ে কাজী মামুন আরও জানিয়েছেন, আগে এই কার্ড নিতে ১ হাজার ৫০০ হতে ২ হাজার ৫০০ টাকা খরচ হতো, তবে এখন এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। নতুন ফ্রিল্যান্সারদের উৎসাহ দিতে আমরা ইতিমধ্যেই ন্যূনতম ৫০ হতে ১০০ ডলার আয় করা ফ্রিলান্সারদের আবেদন করার সুযোগ চালুর জন্যই সুপারিশ করেছি। এতে করে নতুন ফ্রিল্যানাররা বৈধ পথে নিজেদের আয়ের অর্থও দেশে আনতে আগ্রহী হবেন।’

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

