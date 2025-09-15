The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

স্বাস্থ্য কথা

গবেষণা যা বলছে: ফ্রিজের খাবার আসলেও স্বাস্থ্যকর?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বর্তমান আধুনিক জীবনে ফ্রিজ ছাড়া জীবন কল্পনা করা কঠিন। খাবার দীর্ঘদিন সংরক্ষণ, অপচয় কমানো এবং সময় বাঁচানোর জন্য ফ্রিজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

গবেষণা যা বলছে: ফ্রিজের খাবার আসলেও স্বাস্থ্যকর? 2

তবে একটি প্রশ্ন প্রায়ই ওঠে আসে- আর সেটি হলো ফ্রিজের খাবার আসলে কতটা স্বাস্থ্যকর? বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে।

ফ্রিজ খাবারের পচন প্রক্রিয়া ধীর করে। নিম্ন তাপমাত্রায় ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি কমে যায়, ফলে খাবার তুলনামূলক বেশি দিন ভালো থাকে। উদাহরণস্বরূপ, রান্না করা ভাত বা সবজি ঘরের তাপমাত্রায় দ্রুত নষ্ট হলেও ফ্রিজে ২–৩ দিন পর্যন্ত নিরাপদে খাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের Food and Drug Administration (FDA) জানিয়েছে, রান্না করা খাবার ফ্রিজে সাধারণত ৩ থেকে ৪ দিন পর্যন্ত নিরাপদ থাকে।

ফ্রিজ সবসময় খাবারের পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না। গবেষণায় দেখা যায়, শাকসবজি ও ফল কয়েকদিন ফ্রিজে রাখলে ভিটামিন সি ও বি-কমপ্লেক্সের মতো পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন ধীরে ধীরে কমে যায়। বিশেষ করে কেটে রাখা ফল দ্রুত পুষ্টিগুণ হারায়। যদিও প্রোটিন ও ফ্যাটের মতো উপাদানগুলো তুলনামূলক স্থিতিশীল থাকে।

জানেন কি?

ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে টেকসই স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা

সময় বাঁচাতে গ্রাহকদের কাছে ‘উড়ে উড়ে’ খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন…

সংরক্ষণের নিয়ম না মানলে ঝুঁকি বাড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, ফ্রিজে অনেক সময় সঠিকভাবে ঢাকা ছাড়া খাবার রাখলে ক্রস-কন্টামিনেশন ঘটে, অর্থাৎ এক খাবারের জীবাণু অন্য খাবারে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত কাঁচা মাছ-মাংস ও রান্না করা খাবার একসঙ্গে রাখলে সালমোনেলা বা ই-কোলাইয়ের মতো ক্ষতিকর জীবাণু ছড়াতে পারে।

অতিরিক্ত সময় ধরে রাখা খাবার স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। বেশ কিছু গবেষণা বলছে, ফ্রিজে দীর্ঘদিন রাখা খাবারে ধীরে ধীরে লিস্টেরিয়া নামক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ঘটতে পারে, যা খাদ্যবাহিত অসুস্থতার কারণ। তাই বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, রান্না করা খাবার ৩–৪ দিনের বেশি রাখা উচিত নয়।

ফ্রিজ খাবারকে তুলনামূলক নিরাপদ রাখে, তবে এটি নিখুঁত সমাধান নয়। নিয়ম মেনে খাবার সংরক্ষণ করলে ঝুঁকি অনেক কমে যায়—যেমন খাবার ঢেকে রাখা, আলাদা কনটেইনার ব্যবহার করা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাবার খেয়ে ফেলা এবং ফ্রিজের তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার নিচে রাখা।

গবেষণা বলছে- ফ্রিজের খাবার স্বাস্থ্যকর হতে পারে, যদি তা সঠিক নিয়মে সীমিত সময়ের জন্য সংরক্ষণ এবং ব্যবহার করা হয়। তা নাহলে, এটি উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়েও দাঁড়াতে পারে।

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
স্বাস্থ্য কথা

বর্ষায় দরদরিয়ে ঘামের মধ্যেও সুস্থ থাকবেন কীভাবে?

স্বাস্থ্য কথা

গবেষণা: পেটে আলসার সম্পর্কে যা আপনাকে জানতে হবে

স্বাস্থ্য কথা

নতুন গবেষণায় দাবি: ক্ষতিকারক রাসায়নিকের শিকার হচ্ছে শিশুরা!

স্বাস্থ্য কথা

গবেষণায় দাবি: চা, আপেল, চকোলেট খেলে কমবে ক্রনিক অসুখের ঝুঁকি

স্বাস্থ্য কথা

গবেষণা বলছে: পছন্দের খাবার পাতে রাখলেই নাকি ওজন কমবে দ্রুত!

স্বাস্থ্য কথা

গবেষণা বলছে: আপনি হাসিখুশি থাকলে আপনার সঙ্গীও থাকবে ফুরফুরে মেজাজে

Loading...
More Stories

হৃদরোগ প্রতিরোধে জলপাইয়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য

দ্রুত ওজন কমাতে করণীয় জেনে নিন

কোনটি স্বাস্থ্যকর: সোয়াবিন তেল নাকি সরিষার তেল?

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali