আলু আমাদের কী কী উপকার করে?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আলু পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত সবজিগুলোর একটি। এটি শুধু আমাদের খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য আনে না, বরং পুষ্টিগুণে ভরপুর একটি খাবার।
বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশেই আলু একটি প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রান্না, ভাজি, তরকারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফাস্টফুডে আলুর ব্যবহার অনস্বীকার্য। কিন্তু আলু শুধু পেট ভরানোর খাদ্য নয়, বরং এর ভেতরে রয়েছে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় নানা গুণাগুণ।
# আলু শক্তির উৎস। এতে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকে, যা শরীরকে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগায়। এজন্য আলু শ্রমজীবী মানুষ এবং খেলোয়াড়দের জন্য একটি উপকারী খাবার। ভাত বা রুটির পাশাপাশি আলু খেলে শরীর দ্রুত শক্তি পায়।
# আলুতে রয়েছে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান। বিশেষ করে ভিটামিন-সি, ভিটামিন-বি৬, পটাশিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ আলুর মধ্যে পাওয়া যায়। ভিটামিন-সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, আর পটাশিয়াম উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
# আলুতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের ক্ষতিকর ফ্রি-র্যাডিকেল দূর করে। এর ফলে ক্যানসার, হৃদরোগ ও বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যা প্রতিরোধে সহায়তা করে। বিশেষ করে আলুর খোসায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই সম্ভব হলে পরিষ্কার করে আলু খোসাসহ রান্না করলে বেশি উপকার পাওয়া যায়।
# আলু হজমের জন্য উপকারী। এতে থাকা ডায়েটারি ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ও অন্ত্রের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া আলু পেট ভরা রাখে, ফলে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। যারা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান তাদের জন্যও পরিমিত আলু উপকারী হতে পারে।
# আলু ত্বক ও সৌন্দর্যের জন্যও সহায়ক। আলুর রস ত্বকের দাগ, কালো দাগ বা ফুসকুড়ি দূর করতে ব্যবহৃত হয়। অনেকেই আলুর রস বা পাতলা টুকরা চোখের নিচে ব্যবহার করে ফোলা ভাব ও ডার্ক সার্কেল কমান।
# আলুতে থাকা পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পেশি ও স্নায়ুর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে রাখে। এটি হৃদ্যন্ত্রের সুস্থতায় ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে হৃদরোগ প্রতিরোধে আলুর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।
তবে মনে রাখতে হবে, আলুর স্বাস্থ্যগুণ পেতে হলে এটি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রান্না করতে হবে। অতিরিক্ত তেলে ভাজা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বা চিপস আকারে খেলে তা বরং ক্ষতিকর হতে পারে। সেদ্ধ, ভাপা বা সামান্য মসলায় রান্না করা আলুই শরীরের জন্য বেশি উপকারী।
তাই বলা যায়, আলু একটি সহজলভ্য ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য। এটি শক্তি জোগায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, হৃদরোগ থেকে সুরক্ষা দেয় এবং হজমশক্তি উন্নত করে। তাই পরিমিত ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে আলু খেলে এটি আমাদের শরীরের জন্য এক অমূল্য উপকার বয়ে আনে।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org